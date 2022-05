Almería Ampliar El secretario de Estado de Justicia se reúne con operadores jurídicos en Almería viernes 20 de mayo de 2022 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tontxu Rodríguez destaca la trayectoria y el desempeño de la presidenta de la Sección 5º de la Audiencia Provincial de Granada, María Lourdes Molina, a la que ha entregado la condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort El secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez, ha visitado hoy Almería, donde ha entregado una condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la presidenta de la Sección 5º de la Audiencia Provincial de Granada, María Lourdes Molina. El SEJ ha destacado el “desempeño brillante” de la labor judicial de Molina y su “magnífica” trayectoria: “Con tu tesón, entrega y esfuerzo has contribuido de manera muy relevante al desarrollo y perfeccionamiento del Derecho”. En la entrega de esta condecoración, que premia el mérito de quienes intervienen en la Administración de Justicia, el cultivo y la aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas, Rodríguez ha puesto en valor “la función judicial realizada desde la independencia, con responsabilidad y con sometimiento único al imperio de la ley, que hace posible la tutela judicial efectiva”. El secretario ha recordado que “desde el Ministerio de Justicia se trabaja para fortalecer la labor de la Justicia, para transformar la Administración de Justicia en un servicio público centrado en la ciudanía”, y ha destacado la importancia en este sentido de las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital para lograr este objetivo. Reunión con operadores jurídicos En su visita a Almería, Rodríguez ha mantenido, además, una reunión con operadores jurídicos, en la que han intercambiado ideas y opiniones sobre temas de interés en el ámbito de la Justicia. El secretario de Estado ha expuesto algunas de las líneas principales del plan Justicia 2030 y sus tres pilares legislativos -las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital-, y ha anunciado la intención del Ministerio de Justicia de crear dos nuevas unidades judiciales en Almería. Por su parte, los operadores jurídicos han trasladado las principales preocupaciones y aspiraciones de la Justicia en esta región. En el encuentro han participado la magistrada Tarsila Martínez; el juez decano de los juzgados de Almería, David Villagrá; el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Almería, Juan Luis de Aynat; y el delegado provincial del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles en Almería, Juan Guillermo González-Meses, entre otros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

