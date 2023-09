Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Esperando el retrato del PSOE de Almería Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 12 de septiembre de 2023 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para que se pronuncien sobre la posible amnistía a Carles Puigdemont y otros implicados en el procés. Se trata de una iniciativa que busca desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez y poner en evidencia las contradicciones internas del PSOE, que tiene que lidiar con el apoyo de los partidos independentistas para mantener viva su posibilidad de investidura. ¿Qué dirá el PSOE en Almería ante esta moción? ¿Se atreverá a defender la amnistía como una medida de gracia para favorecer la convivencia y el diálogo en Cataluña, o se mostrará contrario a ella por respeto a la legalidad? La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, tendrá que hacer malabarismos para no quedar mal con nadie, es decir, ni con su jefe, ni con sus votantes (que no todos son militantes, y por tanto no tienen esa visión gregaria y "hooliganista" de la política). Seguirá el argumentario de Pedro Sánchez, que va por dos vías: la de que ahora Cataluña está más tranquila, y si él no es investido, lo será Feijóo con la extrema derecha. Y es que el PSOE sabe que la amnistía es una cuestión muy sensible para la opinión pública española, que mayoritariamente la rechaza, según las encuestas. Pero también sabe que sin el apoyo de ERC y Bildu, su gobierno se tambalea. Por su parte, el PP en Almería tiene claro su discurso: la amnistía es una traición a España. Los futuros amnistiados ya han anunciado que volverán a hacerlo, el referéndum y lo demás, y sobre lo otro dirá que si Feijóo necesita a Vox, Sánchez contará con los amigos de los terroristas de ETA. El PP quiere aprovechar esta moción para erosionar al PSOE haciéndole tragar sus propias contradicciones y presentarse así como el único garante de la unidad nacional y el Estado de derecho. Así pues, la moción de Feijóo no traerá nada nuevo al debate político, pero sí pondrá a prueba la coherencia y la valentía de los concejales del PSOE en Almería. ¿Se atreverán a decir lo que piensan sobre la amnistía, o se limitarán a seguir las consignas de su partido? El retrato de Adriana Valverde será para enmarcarlo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1082 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes