Almería Espléndida gala lírica en el Auditorio culmina el III Curso de Técnica Vocal e Interpretación domingo 18 de julio de 2021 , 18:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un broche de oro para clausurar la que ha sido una exitosa edición que consolida un proyecto formativo de primer nivel en Almería El Curso de Técnica Vocal e Interpretación “Costa de Almería” cierra su tercera edición con una Gala Lírica especial a cargo de los alumnos del curso y tras una intensa semana en la que un elenco de magníficas voces líricas de varios puntos de nuestra geografía ha recibido las Masterclasses de uno de los barítonos españoles más destacados del panorama nacional e internacional: David Menéndez. Un broche de oro para clausurar la que ha sido una exitosa edición que consolida un proyecto formativo de primer nivel en nuestra provincia. Con el respaldo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura y Educación, y coordinado por Desirée Manzano de la Asociación Cultural Nuevos Aires, el curso ha obtenido una extraordinaria acogida cubriendo todas las plazas disponibles en el primer día del plazo de matriculación. “Desde la organización estamos realmente satisfechos por poder constatar que Almería se consolida como punto de encuentro para los amantes de la lírica durante una semana en la que cantantes profesionales, estudiantes y jóvenes promesas del canto trabajan juntos dando lo mejor de sí mismos de la mano de uno de los cantantes líricos más relevantes de nuestro país como es David Menéndez. Contar con él para este proyecto es un auténtico privilegio y un factor clave para el éxito del mismo” comenta Desirée Manzano. Por otro lado, y haciendo balance del curso, David Menéndez declara: “justo en estos momentos de incertidumbre en el sector de las artes escénicas, poder realizar un curso de estas características ya es positivo. Cuando además, después de una semana de trabajo ves que aquellos que han confiado en mí y han depositado en mis manos para trabajar con lo más preciado que tienen que es su voz, y se obtienen los resultados que han dejado plasmados en el magnífico concierto con el que clausuramos el curso el viernes, no puedo si no estar más que satisfecho”. La Gala Lírica de clausura tuvo el lugar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla el pasado viernes, espacio donde se desarrolló el curso a lo largo de la semana. Un gala que contó al piano con el maestro repertorista Jesús López Blanco y los alumnos Mª Luisa Sánchez y Antonio Garrido, con un exigente programa que abría Desirée Manzano con un aria del oratorio Paulus de Mendelssohn, “Jerusalem”. Le seguía Maricruz Calvo interpretando dos canciones del maestro Rodrigo, “¿Con qué la lavaré?” y “De los álamos vengo”. Continuaron Rocío Martínez de Salazar con el “Pie Jesu” del Réquiem de Fauré, Francisco Cruz con “Musica proibita” de Gesualdo y Pablo Cano con “Sposa, non mi conosci” de Giacomelli. Seguidamente, fue el turno de algunas de las arias más representativas del repertorio operístico, en las voces de Andrea Fernández con “Quando avran fine…Padre, germani” de Idomeneo de Mozart, Juan de Dios Mateos con “Un aura amorosa” de Cosí fan tute de Mozart, Mariló Valsera con “Zefiretti lusinghieri” también de Idomeneo de Mozart, Marina Meroño con “Regnava del silenzio - Quando rapito” de Lucia di Lammermoor de Donizetti, Pablo Martínez con “La mía letizia infondere” de I Lombardi de Verdi y María de Monte con la “Canción a la luna” de Rusalka de Dvorak. Hubo espacio también para el género de zarzuela en el programa, con las romanzas “Canción andaluza” de El Duo de la Africana de Fernández Caballero en la voz de Desirée Manzano, “Mujer de los negros ojos” del Huésped del Sevillano de Guerrero cantada por Luis Ariza, y “En un país de fábula” de la Tabernera del Puerto de Sorozabal interpretada por Mariló Valsera. Para cerrar esta espléndida Gala, Pablo Martínez y Marina Meroño ofrecieron la interpretación del dúo “Sulla toma…verano a te” de Lucia di Lammermoor de Donizetti que puso a los asistentes en pie. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

