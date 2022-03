Sucesos Estafa 53.000 a una peña de apuestas con la quiniela domingo 06 de marzo de 2022 , 10:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Distrajo el dinero del fondo común de la temporada 2018/2019 Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a un hombre que estafó unos 53.000 euros a los integrantes de una peña deportiva. La Policía Nacional en Almería tuvo conocimiento a través de una denuncia que una persona habría distraído parte del fondo de una peña de apuestas deportivas para LA QUINIELA 1X2 de la temporada 2018/2019 y la habría destinado a uso particular. La peña estaba compuesta por cinco integrantes, el detenido, el denunciante y tres personas más, debiendo aportar entre todos la cantidad de 161.000 euros para apuestas. Los agentes encargados de la investigación tras realizar las correspondientes pesquisas comprobaron que solamente dos de los integrantes aportaron dinero, 58.000 euros el denunciante y 15.000 otra persona. El detenido realizó apuestas por valor de 24.149 euros, recibiendo premios por un total de 3.953 euros, por lo que el mismo se habría apropiado para otros usos de 52.804 euros. Para justificar las apuestas ante los demás integrantes de la peña, el estafador falsificó varios boletos hasta justificar apuestas por un valor de 150.306 euros. El detenido ha pasado a disposición judicial acusado de los delitos de estafa y falsedad documental. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.