Almería Estas son las 13 personas y entidades distinguidas en Almería con la Bandera de Andalucía miércoles 23 de febrero de 2022 , 14:35h Maribel Sánchez Torregrosa ha presentado el acto institucional que se celebrará el próximo viernes con motivo del Día de Andalucía en el municipio de Adra La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha presentado esta mañana los 13 galardonados con las Banderas de Andalucía que serán reconocidos el próximo viernes en un acto que se desarrollará en Adra con motivo del Día de Andalucía. Torregrosa, acompañada por los delegados territoriales del Gobierno andaluz en Almería, ha asegurado que la celebración del 28-F es uno de los días más especiales "donde la Junta de Andalucía reconoce a personas e instituciones por su labor y sus valores, en definitiva, por hacer más grande a nuestra provincia". En total se entregarán, tal y como ha detallado la delegada de la Junta en Almería, 11 banderas a 13 galardonados durante el acto que tendrá lugar en el Centro Cultural de Adra y estará presidido por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. La delegada del Gobierno ha afirmado que los reconocimientos de este año “son un elenco que resume la valía del capital humano de la provincia, un elenco de personas, empresas e instituciones que hacen grande el nombre de Almería y de Andalucía”. Además, ha destacado que “es la segunda vez en esta legislatura que celebramos este acto en un municipio de la provincia, en este caso Adra, como muestra de la cercanía y el talante del Gobierno de Juanma Moreno que apoya el municipalismo como nunca antes se había se había hecho”. Torregrosa ha recordado que ya en el año 2020 esta celebración se desarrolló en la localidad de Vera. Las banderas de este año 2022 son: Bandera de las Ciencias Sociales y las Letras para la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía, delegación de Almería, ADIÁN, y para la Asociación de Directoras y Directores de Infantil y Primaria y Residencias Escolares, delegación de Almería, ASADIPRE; Bandera del Deporte para la Clásica ciclista de Almería; Bandera de las Artes a Laura Diepstraten García; la Bandera de la Solidaridad y la Concordia para el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería y el Ilustre Colegio de Procuradores de Almería; la Bandera a la Proyección de la Provincia a Pilar Martínez-Cosentino Alfonso; la Bandera de la Investigación, la Ciencia y la Salud, a Miguel Arráez Sánchez; la Bandera en reconocimiento a la Especial Trayectoria para el torero Manuel Ruiz Valdivia “Ruiz Manuel”; la Bandera al Mérito Medioambiental a la empresa CAMPOJOYMA S.L; la Bandera a los Valores Humanos a la Asociación ‘Sara Allut Plata’; y la Bandera de la Economía y Empresa a la Organización de Productores Pesqueros de ADRA (OPP-84) y a la empresa La Unión. Banderas de Andalucía 2022 Bandera de las Ciencias Sociales y las Letras es para la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía ADÍAN y a la Asociación Andaluza de Directores/as de centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares ASADRIPE. La pandemia ha supuesto para los docentes todo un reto que han sabido superar reinventándose para continuar con la formación del alumnado entre videoconferencia, teledocencia o classroom, modificando la metodología en sus materias y adaptando las actividades para que el alumnado pudiera continuar aprendiendo con los recursos disponibles en casa. Docentes que han ayudado a mantener el vínculo entre los compañeros de clase, mostrando el lado social e integrador de la escuela, contribuyendo al desarrollo socioafectivo del alumnado, poniendo un granito de arena para que nuestros niños padecieran un poco menos el confinamiento. Los mismos docentes que tras la vuelta a las aulas, con miedo, pero más cariño, han hecho de ellas un lugar seguro, en el que el hidrogel, las mascarillas y las ventanas abiertas consiguieron que el alumnado pudiera volver a relacionarse con sus compañeros. Docentes que están representados en Almería por la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía ADÍAN y a la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares ASADRIPE en sus respectivas delegaciones de Almería. Bandera de Andalucía del Deporte a la Clásica de Almería. Es una de las dos únicas carreras ciclistas profesionales que se celebran en Andalucía, y una de las 17 que componen el calendario profesional en España. La Clásica de Almería es un evento deportivo internacional de primer nivel en el que participan los mejores equipos y corredores de todo el mundo, y que tiene seguimiento y difusión en todo el planeta. Fue en el año 1988 cuando nació esta prueba deportiva, bajo el nombre de Ruta de las Hortalizas, hasta que finalmente de 1992 debutó como carrera profesional y supuso que el recorrido de la prueba se abriese a toda la provincia. Dada su ubicación en el calendario en la segunda semana de febrero, la Clásica de Almería es la primera gran carrera de un día de la temporada en Europa, abriendo lo que se conoce como la “primavera ciclista”. Cobra además este año especial relevancia al cumplir la XXV edición y convertirse en una carrera de prestigio y relevancia internacional recibiendo cada año a los mejores equipos del mundo que alinean para la prueba a sus mejores especialistas en carreras de un día y de las llegadas masivas, y entre los que se encuentran habitualmente muchas de las más grandes estrellas de este deporte, que tienen marcada la carrera almeriense como uno de sus objetivos del año. Bandera de Andalucía de las Artes a Doña Laura Diepstraten García. Cantante, pianista y compositora, nacida en la localidad almeriense de Pulpí; privada del sentido de la vista desde su nacimiento, no le ha impedido compaginar sus estudios de la ESO y del grado profesional de piano en el Conservatorio. Con solo ocho años ganó el Concurso Musical de la ONCE en la modalidad de solista y con 11 participó en el programa ‘La Voz Kids’. La joven almeriense cuenta entre su palmarés con haber sido la ganadora de la primera edición del International Low Vision Song Contest, conocido como el Festival de Eurovisión de artistas invidentes. Fue, con 15 años, la participante más joven en esta edición, participando con la canción con “Otra visión”, compuesta por ella y donde explica, de forma autobiográfica, la perspectiva vital de una persona con discapacidad visual grave. Una de sus mayores experiencias personales ha sido cuando interpretó el Himno de Andalucía ante sus Majestades los Reyes de España, con motivo del acto de entrega de la Medalla de Honor de Andalucía al Rey Felipe VI, en el Palacio de San Telmo, el pasado 14 de junio. El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) entregó el pasado año sus galardones Andalucía Joven en su XVIII edición, concediendo a Laura el premio en su categoría de Jóvenes Revelación. Laura Diepstraten García es, además de una reconocida cantante y compositora a su juventud, todo un ejemplo de superación de su discapacidad visual. Siendo para Laura claves de este éxito sus padres, Ronny Diepstraten y Marifé García, que han sido su apoyo fundamental, para conseguir con esfuerzo, tesón y constancia conseguir aquello que se ha propuesto, sin que su discapacidad sea un obstáculo para conseguirlo. Laura Diepstraten García se ha convertido así en un ejemplo de superación, de que en la vida los límites se los marca uno mismo. Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia al Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería y al Ilustre Colegio de Procuradores Almería. En desarrollo del artículo 119 de la Constitución Española, la Justicia Gratuita es un trámite por medio del cual se reconoce, a quienes acrediten carecer de recursos económicos suficientes, una serie de prestaciones consistentes principalmente en la dispensa del pago de honorarios de Abogado y Procurador, de los gastos derivados de peritaciones, fianzas, tasas judiciales, etc.; con el objeto de garantizar el derecho de todas las personas al acceso de la justicia en condiciones de igualdad. Un derecho que se recoge en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, que es de aplicación general a todo tipo de procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, así como al asesoramiento previo al proceso. En Andalucía, el sistema de la justicia gratuita viene establecido por el Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (modificado por el Decreto 537/2012, de 28 de diciembre, y por el Decreto 102/2020, de 21 de julio), que regula, por un lado, el procedimiento de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y por otro, el sistema para la compensación económica por los servicios prestados por los colegios de abogados y los colegios de procuradores de Andalucía. Sin duda dos pilares fundamentales de este servicio público, para que sus beneficiarios puedan acceder a la justicia para cumplir con el principio de igualdad y el derecho a la tutela efectiva, son los abogados y procuradores, representados en esta provincia por el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería y al Ilustre Colegio de Procuradores Almería. Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia a Doña Pilar Martínez-Cosentino Alfonso. Pilar Martínez-Cosentino Alfonso nació en la localidad almeriense de Macael, es licenciada en Derecho y Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (Icade) en Madrid y MBA del Instituto de Empresa. Tras finalizar sus estudios trabajó en KPMG hasta que en diciembre de 2003 se incorporó a la empresa familiar, primero en el área legal y luego en la dirección de Planificación estratégica. Casada y madre de tres hijos, desde 2015 es vicepresidenta ejecutiva de Grupo Cosentino. Actualmente está muy centrada en la gestión del talento y los recursos humanos, área clave de la multinacional andaluza, que ha superado los 5.300 trabajadores durante la pandemia. El Grupo Cosentino es conocido mundialmente por llevar la industria de la piedra y del mármol, así como el nombre de Almería y de Macael por todo el mundo. Recientemente la Junta de Andalucía ha declarado de interés autonómico el proyecto de ampliación de Grupo Cosentino. Esta actuación en la comarca almeriense del Almanzora supondrá una inversión de 719 millones durante un periodo de diez años. La revista “Andalucía Económica” premió recientemente a la vicepresidenta Ejecutiva de Grupo Cosentino, Pilar Martínez-Cosentino Alfonso, como “Ejecutiva andaluza del año”. Igualmente ha sido reconocida recientemente con el Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2021, entre las catorce seleccionadas, Pilar ha sido elegida como ganadora a nivel nacional de este prestigioso Premio que reconoce a la directiva por su destacada trayectoria profesional, su apuesta por la innovación, la formación continua y la internacionalización, su firme compromiso con el territorio y las comunidades locales, y su liderazgo transformador. Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud a Don Miguel Ángel Arráez Sánchez. El Dr. Miguel Ángel Arráez Sánchez es especialista en Neurocirugía y Doctor en Medicina y Cirugía, Fundador del Instituto Arráez de Neurocirugía Avanzada. A lo largo de su dilatada carrera profesional, ha efectuado diversas estancias formativas en Europa y EEUU, fundamentalmente dirigidas al perfeccionamiento de sofisticadas técnicas quirúrgicas incluyendo procedimientos de cirugía mínimamente invasiva, de aplicación en campos tan diversos como la patología de columna y determinados tumores del Sistema Nervioso. Ha sido pionero a nivel nacional en técnicas como la resección de tumores cerebrales guiada por fluorescencia. Su trayectoria profesional incluye puestos de responsabilidad en las más importantes sociedades neuroquirúrgicas nacionales e internacionales. Ha sido reconocido por la comunidad científica con su inclusión en la lista de los 50 mejores médicos de la sanidad privada, selección realizada por los propios compañeros a través de la prestigiosa plataforma digital Top Doctors, como un eminente especialista en neurocirugía, donde además de por su actividad asistencial, destaca por su labor divulgativa como editor y revisor de numerosas revistas a nivel nacional e internacional; siendo galardonado durante tres años consecutivos el Premio Top Doctors Awards (2015, 2016 y 2017). Nacido en el barrio almeriense de Ciudad Jardín, el año 2016 recibe el Escudo de Oro del Ayuntamiento de Almería y en 2017 con la Medalla de Oro de la Provincia que otorga la Diputación, actualmente es Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga, donde dirige un equipo de 25 profesionales. Asímismo es jefe del mismo servicio en las clínicas Quirón Málaga, y ha fundado el Instituto Arráez de Neurocirugía Avanzada. A su vez es director de la Cátedra para el Desarrollo y Avances de la Neurocirugía en la Universidad de Málaga, entre otras distinciones. El almeriense Miguel Ángel Arráez presidirá a partir del próximo mes de abril la Academia Mundial de Neurocirugía, una de las más prestigiosas asociaciones internacionales de esta especialidad. Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria a D. Manuel Ruiz Valdivia “Ruiz Manuel”. Con tan sólo 9 años ya se puso por primera vez delante de una becerra. Un momento que le confirmó cual iba a ser su papel en este mundo, el toreo, por lo que decidió formarse en la Escuela de Tauromaquia de Almería. Desde su presentación en 1987 en el municipio de Gádor, hasta la alternativa que tomó de manos de José Pedro Prados, el Fundi, el 30 de julio de 1995 en la plaza de toros de Beaucaire (Francia), con vuelta al ruedo y dos orejas incluidas, Ruiz Manuel ha demostrado su profesionalidad, su arte, su exactitud, su inmovilidad en el terreno elegido, la belleza plástica de su serenidad y la acometida del toro. Ruiz Manuel ha demostrado su profesionalidad, su arte, su exactitud, su inmovilidad en el terreno elegido, la belleza plástica de su serenidad y la acometida del toro. Se ha revelado como una persona constante, trabajadora y un almeriense por los cuatro costados: “zapillero” (nacido en este barrio del que fue nombrado hijo predilecto en 1996). Además de llegar a ser un maestro en el mundo de los toros, se propuso que Almería figurase en el mapa del toreo y así ha conseguido. Como director de la Escuela Taurina de Almería, su otra gran pasión, ha logrado que cualquier joven que quiera ser torero no se encuentre con la soledad que el pasó, convirtiendo esta Escuela en una verdadera oportunidad. Sin duda Manuel Ruiz Valdivia, Ruiz Manuel, se merece este reconocimiento, no ya por su profesionalidad en el mundo de los toros, sino como persona que ha crecido y trabajado día a día desde que era un chaval del Zapillo, hasta ser un excelente maestro del toreo y sobre todo un almeriense excepcional. Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental a CAMPOJOYMA. CAMPOJOYMA SLU es líder del sector de la producción ecológica de hortalizas en España. La calidad, el compromiso con la sostenibilidad y su alta reputación en los mercados internacionales son sus señas de identidad. Fundada por Francisco Jesús Montoya Sánchez en el año 2004, es una empresa ecológica joven, dinámica y emprendedora donde la innovación y la seriedad en el trabajo son pilares fundamentales. Su lema es “creemos en el medio ambiente, la sostenibilidad, los derechos humanos y la sociedad”. Junto a su potente actividad económica y comercial, desarrolla una importante labor en responsabilidad social, entre las que destaca la construcción de una escuela en Gambia (Africa Ecuatorial), con donaciones periódicas a Cáritas, sufragando comidas del comedor social de la Milagrosa y el Banco de Alimentos de Almería. Como dice su fundador y gerente, Francisco Jesús Montoya “somos una empresa con sensibilidad, que día a día la desarrollamos a través del cuidado del medio ambiente y con un fuerte compromiso social a la largo del año en el que nos gusta implicar a todos los trabajadores”. Pero no todo queda aquí, en 2021 ha iniciado un proyecto de integración social “Enseñar a Vivir”, tanto con donaciones materiales y económicas, como con lo que es más importante, la integración progresiva de personas de la calle, sin vinculaciones afectivas, a un trabajo digno en la empresa. Por todo ello, creemos merecedor de este premio a la Empresa Campojoyma SLU. Bandera de Andalucía a los Valores Humanos a la Asociación Sara Allut Plata. La Asociación Sara Allut Plata se crea para ayudar a los niños y mujeres en situaciones de extrema pobreza, enfermedad y abandono como parte de una idea que surge de varios hijos para recordar la figura de su madre, Sara Allut Plata, una enfermera de quirófano, instrumentista de cirugía cardíaca, con unas dotes excepcionales por su bondad, sencillez y ganas de ayudar a los demás. La Asociación tiene como fin la ayuda directa, sin intermediarios de ningún tipo, a las mujeres y niños de los países más pobres del mundo, con especial dedicación a los africanos, donde cada verano realiza una misión humanitaria; con esta labor sus hijos y esposo han querido rendirle homenaje de esta forma. Esta Asociación pretende ayudar a tantas personas en el mundo que sufren la pobreza extrema, la enfermedad, la violencia y la guerra y se sienten abandonados; acompañarlos, darles calor y que no se sientan solos. La Asociación la preside el neurocirujano del hospital de referencia de la provincia de Almería, Hospital Universitario de Torrecárdenas, e hijo de Sara Allut Plata, el Dr. Antonio Huete Allut, y lleva como lema sencillamente “ayudar”. Realizan misiones solidarias en otros países, desarrollando labores de atención a las mujeres embarazadas, asistencia al parto, atención a los niños con enfermedades infecciosas, atención a pacientes con patología neuroquirúrgica (hidrocefalia, mielomeningocele) o que presenten fracturas vertebrales, por poner algunos ejemplos. Se trata de un ejemplo de entrega y generosidad de todos estos profesionales sanitarios, integrados en la Asociación, que dedican sus vacaciones y su dinero a ayudar a personas que no tienen nada. Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa: 1.- La Organización de Productores Pesqueros de Adra (OPP-84). La Organización de Productores Pesqueros de Adra es una asociación sin ánimo de lucro. Se trata de una organización constituida por armadores del puerto de Adra. Nace para buscar soluciones a las demandas del sector pesquero de la localidad, principalmente en el fomento de la pesca sostenible de los socios, la identificación y trazabilidad de los productos y la mejora de la rentabilidad económica de los mismos. La Organización de Productores Pesqueros de Adra tiene por objetivos la representación, gestión, defensa y fomento de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus asociados, la adecuación de la oferta a la demanda, la trazabilidad de los productos, la cooperación con las administraciones competentes en la gestión de los caladeros donde operan sus miembros, el fomento de las actividades pesqueras y eliminación de prácticas de pesca INDNR. La Organización de Productores Pesqueros de Adra apuesta decididamente por la elaboración y comercialización de recetas tradicionales con pescado y en particular el pulso seco de Adra, teniendo en proceso de tramitación de la Indicación Geográfica Tradicional (IGT). Alhóndiga La Unión. La Unión es una empresa agroalimentaria almeriense que ha impulsado la primera planta de Europa de congelado de frutas y verdura frescas en la provincia de Almería. Ha pasado de ser una empresa familiar dedicada a la exportación de hortalizas a convertirse en un referente en el mundo de la comercialización de frutas y hortalizas. Gracias a un proceso de I+D+I para desarrollar proceso de IV y V gama. La Unión utiliza la revolucionaria tecnología Nice Tech mediante un proceso físico por el que no se rompe la estructura celular de las hortalizas al realizar el proceso de congelación que permite mantener todas las propiedades organolépticas de su estado en fresco al ser descongeladas. Es decir, permite que los alimentos frescos sean duraderos y mantengan su estructura, vitaminas, sabor, textura y frescura durante años, unos tres, asegurándose de que el consumidor los recibe con todas las garantías de calidad. Gracias a este método se consigue que el producto esté disponible en cualquier momento del año, se estabilicen los precios del sector y se eviten desperdicios en el transporte de productos. La capacidad total de producción de las instalaciones abderitanas, en las que se han invertido 21 millones de euros por parte de Alhóndiga La Unión y Nice Tech, es de 6 millones de kilos al año con el objetivo de duplicar la cantidad en cinco años. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? 