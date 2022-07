Almería Estas son las playas y piscinas sin humos en Almería jueves 21 de julio de 2022 , 12:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado ha visitado la piscina de Benahadux incluida en la red de espacios sin humo La Delegación territorial de Salud y Familias continúa con la ampliación de la red de espacios sin humo en piscinas y playas almerienses que cuenta en la actualidad con con un total de 7 playas y 4 piscinas municipales incorporadas a esta red. Se trata de las playas de Cala Marqués, El Playazo, Las Marinas-Bolaga y Puerto Rey en Vera; San Nicolás en Adra; Pozo del Esparto y Quitapellejos-Palomares de Cuevas del Almanzora, que cuenta asimismo con una piscina municipal sin humo, al igual que Viator, Purchena y Benahadux. Esta iniciativa de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, promovida por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias, busca concienciar sobre las consecuencias negativas de este hábito en las playas de la comunidad autónoma. Como ha señalado el consejero, “este proyecto tiene como objetivo promover hábitos saludables para mejorar la salud y la calidad de vida, aumentar la calidad ambiental, disminuir la contaminación y mejorar la imagen de nuestras costas". El delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha visitado la piscina municipal de Behadux donde ha puesto en valor la importancia cada vez mayor de contar con este tipo de espacios libres de humo que contribuyen en la adquisición de hábitos de vida saludable entre la población. A este proyecto se puede adherir cualquier ayuntamiento andaluz en cuya demarcación exista alguna zona de playa o piscina. Su solicitud se puede efectuar de forma telemática. De este modo, los que desean participar pasan por un proceso de evaluación y acreditación con cuatro niveles: miembro, bronce, plata y oro. Es el ayuntamiento quien asume el compromiso de implementar en las playas participantes las políticas que determine para mantenerlas libres de humo de tabaco y velará por la señalización adecuada y la facilitación de información a los usuarios para el mantenimiento del espacio libre de humos. Del mismo modo, se informará acerca de los beneficios de evitar el humo del tabaco y sobre métodos eficaces de deshabituación tabáquica a través de los dispositivos sanitarios. Como novedad, destacar que con la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, los Ayuntamientos podrán también regular la limitación de fumar en las playas a través de sus propias ordenanzas municipales. En el portal de la Consejería de Salud y Familias podrás consultar todas las Playas y Piscinas Sin Humo que tenemos en Andalucía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

