Almería Este domingo marcha popular a la Base de Viator contra la OTAN sábado 02 de octubre de 2021 , 14:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este domingo tendrá lugar la V Marcha Popular a la Base de la Legión en Viator, con el lema "OTAN No, Bases fuera". Los colectivos convocantes han marcado la cita a las 11:00 horas en la Puerta de Purchena, desde donde se irá paseando hasta Viator. MANIFIESTO DE LOS CONVOCANTES: Actualmente el ejército del estado español, con la Legión como ariete principal, está participando y ha participado en guerras imperialistas, al servicio de la OTAN a lo largo de todo el mundo, Mali, Afganistán, Irak, Libia, Yemen, Siria… provocando millones de heridos, torturados, asesinados y el empobrecimiento de toda la población. Los países donde interviene quedan en una situación de inestabilidad y de guerra continua. Pueblos que a causa de estas guerras se les impide el ejercicio de su libre soberanía, y del desarrollo económico y social en libertad, todo ello en beneficio de los intereses de una minoría rica y de las multinacionales. Casualmente nunca intervienen ante las terribles matanzas y la ocupación y la opresión que sufren históricamente pueblos como el palestino o el saharaui. Siempre del lado de los poderosos.





La OTAN, con su jefe yanqui a la cabeza, ha obligado a sus miembros, como es el caso del estado español, a tener que destinar un 2% del PIB para gasto militar. Lo que en la práctica, está suponiendo que el gobierno español, no pare de aumentar los presupuestos militares. Lo que se da para la guerra, se quita de nuestras necesidades, educativa, sanitaria y sociales, entre otras la pensiones.





En esta Andalucía dependiente, con niveles enormes de paro y de trabajo precario, tenemos que soportar en nuestro territorio la existencia de bases militares al servicio del imperialismo y de la oligarquía española, como es la de Viator, puesta al servicio de la OTAN, y americanas como las de Rota y Morón, las tres utilizadas al servicio de las guerras de rapiña del imperialismo, y de las agresiones e invasiones disfrazadas de pretendidas “misiones humanitarias” de la OTAN en África y Oriente Próximo.





Por otro lado, como hemos demostrado otras veces, es una gran mentira que creen empleo, sólo basta ver los porcentajes de paro que existen en las localidades donde se ubican y compararlas con el resto, prácticamente es el mismo nivel de paro.





Tantas bases militares y de tal importancia estratégica, como las que soportamos en Andalucía, hace que seamos blanco en caso de una respuesta militar o de un accidente nuclear (recordemos lo ocurrido en Palomares). Ante el peligro que supone para la población almeriense tener una base militar tan cercana, como la de Viator, es hora de que nos organicemos y salgamos a la calle para manifestar nuestro profundo amor por la paz y nuestro rechazo a todos los crímenes de la OTAN y los ejércitos imperialistas.





Tenemos la ocasión de manifestar nuestro rechazo a la base, el domingo 3 de octubre a las 11 de la mañana iniciaremos desde la Puerta Purchena la V Marcha a pie hasta la Base de Viator.





¡POR LA DESMILITARIZACIÓN DE ANDALUCÍA!





¡POR UNA ALMERÍA EN PAZ SIN BASE MILITAR !«





PLATAFORMA OTAN NO, BASES FUERA-ALMERÍA Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.