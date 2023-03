Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Este es el ciberdelito que ha provocado 11 detenidos martes 21 de marzo de 2023 , 11:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo @ de la Comandancia de Almería detiene a 11 personas en Valencia, Córdoba y Barcelona tras estafar cerca de 30.000 euros a un particular En la operación denominada “CULCITA”, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, desarticula el entramado económico de una organización Criminal y detiene en Valencia, Córdoba y Barcelona a 11 personas por delitos de estafa tecnológica y pertenencia a organización criminal, tras estafar a un vecino de Almería cerca de 30.000 euros. Esta investigación se inicia a raíz varias denuncias presentadas por la víctima, entre los meses de julio y octubre del pasado año, donde pone en conocimiento de la Guardia Civil de Almería que le han sustraído las claves bancarias con las que han realizado varias transferencias de dinero a otras cuentas desconocidas por un valor cercano a los 30.000 euros. Además, la víctima recibe llamadas telefónicas de un miembro de la organización delictiva haciéndose pasar por policía, comunicándole que estaban investigando su caso, y así intentar evitar que iniciara el trámite de denuncia de manera oficial. En esta modalidad de estafa, los presuntos estafadores se hacen con las claves bancarias de la víctima, haciendo varias transferencias a diferentes “mulas económicas”, las cuales entregan el dinero a los “captadores de mulas”, para éstos hacer entrega al “responsable económico”, quien recibe el total del dinero sustraído y finalmente, le traslada dicha cantidad al líder de la organización criminal. En el desarrollo de esta Operación se procede a la detención por delitos de estafa tecnológica y pertenencia a Organización Criminal a un total de once (11) personas de origen armenio, azerbaiyano y español, afincados en las localidades de Carcaixent (Valencia), Puente Genil (Córdoba) y Barcelona, siendo una de ellas “responsable económico”, dos “captadores de mulas” y ocho “mulas económicas. Tras las detenciones, el equipo @ de la Comandancia de Almería continúa con la investigación y logra identifica al líder de la organización afincado en Rusia y recuperar 8.000 euros, que son devueltos a la víctima. Las diligencias instruidas se ponen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de El Ejido (Almería). La Guardia Civil recuerda que en las comunicaciones que las entidades bancarias envían a través de SMS, nunca solicitan datos personales o claves bancarias, recomendando no acceder a ninguno de los enlaces a internet recibidos, debiendo ponerse en contacto con su banco en caso de dudar de la legitimidad de alguna de estas comunicaciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

