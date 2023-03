Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Alumnos del I.E.S. El Argar realizan sus prácticas formativas en el extranjero

martes 21 de marzo de 2023 , 11:44h

Los alumnos Miguel, Alberto y Mohamed, matriculados en el segundo curso del Ciclo Formativo de Instalaciones Frigoríficas y Climatización, optaron por la opción de realizar dos semanas de prácticas en la ciudad de Šibenik, Croacia. Los alumnos comenzaron el pasado martes 14 de marzo su periodo de prácticas en la empresa Proautomatika dedicada a las instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de climatización, la cual viene colaborando con el I.E.S. El Argar desde el curso pasado. A esta empresa se ha unido también otra empresa croata del sector de la climatización, Gambi D.O.O.

Otros tres alumnos, matriculados en el Ciclo Formativo de Instalaciones de Producción de Calor, han elegido la ciudad de Montijo, cercana a Lisboa. Izan y Javier están realizando su periodo de formación en Sectoroportuno, empresa dedicada a la instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones térmicas como de fluidos. Además, este curso, también contamos con la colaboración de otra empresa de Montijo, ERALFRIO, donde Willy se encuentra realizando sus prácticas.

Son ya varios cursos académicos en los que el I.E.S. El Argar colabora con empresas extranjeras gracias al proyecto Erasmus+. El I.E.S. El Argar cuenta con la acreditación Erasmus+, Carta VET (para formación profesional), Carta SCH (educación escolar) y la carta ECHE (para grado superior) para poder realizar movilidades de alumnado y profesorado hasta 2027.

No sólo los alumnos están realizando una estancia en el extranjero, 4 profesores del I.E.S. El Argar están realizando un Job Shadowing en institutos de Portugal y Croacia. Esta formación se lleva a cabo en Escola Profissional do Montijo-Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo y en el Instituto Técnico de F.P. Industrijsko-obrtnička škola Šibenik

La colaboración entre el I.E.S. El Argar y el Industrijsko-obrtnička škola Šibenik es un hecho. Llevan colaborando desde el curso 2018/2019. Este curso, a finales de mayo, dos alumnos croatas realizaran sus prácticas en la empresa Ingeniería de iniciativas industriales, S.A.U. que colabora con el I.E.S. El Argar.

Además de los alumnos croatas, el I.E.S. El Argar recibirá a un profesor de Croacia que realizará un Job Shadowing en nuestro centro. La internacionalización del I.E.S. El Argar abarca más países. En el mes de abril, dos profesores del prestigioso MCAST – The Malta College of Arts, Science & Technology, realizarán un periodo de formación en nuestro centro, concretamente en los talleres del I.E.S. El Argar en la sede con la que cuenta en el polígono industrial de la Juaída, donde se imparte el Ciclo Formativo de Grado Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. Otro de los objetivos de la visita de los profesores de Malta es presentar los contenidos y objetivos de un futuro proyecto Erasmus+ K122 en el cual quieren que el I.E.S. El Argar colabore con otros dos centros de Francia y Alemania.

Los 6 alumnos que actualmente se encuentran en Portugal y Croacia vuelven a finales del mes marzo, pero aquí no acaba el grado de internacionalización que el I.E.S. El Argar ha alcanzado, unos alumnos llegan y otros se van a Irlanda.

Ahora llega el turno de Ana y Víctor, matriculados en ciclos formativos de grado superior. En ambos casos, han elegido Irlanda para realizar los 2 meses de F.C.T. (formación en centros de trabajo). Ana del Ciclo de Administración y Finanzas comenzará sus prácticas en la empresa Future Learning Language School Dublin. Por otro lado, Víctor, matriculado en el Ciclo Formativo de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, realizará sus prácticas en la empresa Denseair Ireland Ltd, que lleva a cabo proyectos de gran envergadura relacionados con las Telecomunicaciones. Al mismo tiempo, se está gestionando una movilidad para que un profesor del Departamento de Electrónica y Electricidad pueda realizar también un Job Shadowing en una empresa irlandesa. Estas movilidades están organizadas dentro proyecto Erasmus+ K131.

Por otra parte, como se viene haciendo desde años anteriores, el I.E.S. El Argar también cuenta con la movilidad Erasmus+ Escolar. Este curso 2022/2023, el alumnado de secundaria participará en el intercambio educativo con un Instituto de Münster (Alemania). Durante el mes de mayo, se acogerá al alumnado de la Gesamtschule, mientras que el alumnado del I.E.S. El Argar estará en Alemania los primeros diez días de junio. Durante estos meses, el alumnado participante, reflexionará, mediante diversas situaciones de aprendizaje, sobre una temática de máxima actualidad como es el efecto nocivo de los microplásticos, siendo una de las actividades estrella del proyecto la limpieza de una de nuestras playas almerienses.

El I.E.S. El Argar se ha afianzado en sus relaciones internacionales. Ya son cinco países (Croacia, Irlanda, Portugal, Malta y Alemania) con los que colabora estrechamente. Gracias a los programas de Erasmus+, el alumnado descubrirá la experiencia educativa enriquecedora de realizar una estancia en un país extranjero.