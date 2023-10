Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Este festival almeriense podría cosechar otro nuevo premio

viernes 20 de octubre de 2023 , 18:01h

Que el crecimiento que viene experimentando Cooltural Fest ‘Music For All’ a lo largo de su joven pero intensa trayectoria no ha escapado ni a los amantes de esos eventos ni al sector de la industria musical es algo que se viene demostrando año tras año tanto por la respuesta de ‘los coolters’ como por los reconocimientos profesionales que cada año se acumulan en los méritos del festival almeriense que organiza Crash Music y el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

La última prueba de ello viene de la declaración de finalista en dos candidaturas de los prestigiosos premios Fest: a ‘Mejor festival de mediano formato’ y a la ‘Sostenibilidad Social’, no sólo por la labor inclusiva de la Fundación Music For All sino por su apuesta laboral por personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, además de su difusión de los objetivos de ODS de la Agenda 2030 que se realizó en la pasada edición, confirmando a Cooltural Fest como el festival más inclusivo de toda Europa.

Sendas declaraciones como finalista en dos categorías que tienen más valor si cabe si se tiene en cuenta que el abanico se ha reducido a tan solo tres candidatos frente a los diez de anteriores ediciones.

Los galardones se entregarán en la ciudad de Bilbao y en el marco de una nueva edición del BIME, congreso y lugar de encuentro de los profesionales de la música a nivel mundial, habiéndose convertido ya en una de las citas ineludibles en la agenda cultural, profesional y económica internacional que reunirá del 25 al 28 de octubre a más de 250 expertos e instituciones para dialogar en torno a la inteligencia artificial, sincronización, sostenibilidad y conexiones entre territorios. Habrá ‘réplica’ de este encuentro en Bogotá, en mayo de 2024.

Desde el Ayuntamiento de Almería, su concejal de Cultura, Diego Cruz, ha vuelto a elogiar “el buen trabajo que se viene realizando de manera coordinada para que los eventos de gran formato en nuestra ciudad en general y en este caso Cooltural Fest en particular lleven aparejados las adaptaciones necesarias para que sigan creciendo y ofreciendo la mejor propuesta musical y también mejorando los servicios y su confortabilidad”.

Por su parte, Crash Music, que también ha cosechado otra nominación a ‘Sostenibilidad de accesibilidad y medio ambiente’ para el festival B-Side que organiza en Molina de Segura (Murcia), apunta que “los premios y reconocimientos nos sirven para refrendar que seguimos en la senda correcta y con el espíritu de incidir en todo lo susceptible de ser mejorable de una edición a otra”.

Sobre BIME

En su undécima edición en Bilbao, BIME continúa consolidándose como el nodo de internacionalización más relevante de la música entre América Latina y Europa. Prueba de ello es la presencia de Georg Haüsler, Director del Departamento de Cultura de la Comisión Europea, que participará como ponente en esta nueva edición de BIME.

Contarán con delegaciones profesionales e instituciones de diferentes países europeos, como Alemania, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos o Portugal, y americanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay o Venezuela, que se reencontrarán para seguir generando nuevas oportunidades de negocio a ambos lados del Atlántico, así como para debatir sobre cuestiones tan relevantes como la legislación internacional o la protección de los sectores culturales y sus profesionales en diferentes ámbitos.

Además, BIME Live acercará de nuevo la música en directo al corazón de Bilbao inundando la ciudad de música durante 4 jornadas, de miércoles 25 a sábado 28 de octubre. Una gran variedad de showcases recorrerán las principales salas y escenarios al aire libre, con una programación donde descubrir los talentos del futuro y las propuestas más vanguardistas del momento.