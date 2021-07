Almería Ampliar Estimular el asociacionismo para revitalizar la Alpujarra domingo 04 de julio de 2021 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El pasado sábado 3 de julio se presentó en el seno del Ecoencuentro de Almócita el proyecto “Encuentro de Asociaciones de la Alpujarra”. La iniciativa ha surgido con el objetivo de realizar un evento anual, a modo de feria de muestras, de las asociaciones sin ánimo de lucro de la comarca. Esta feria sería de carácter rotativo entre los diferentes pueblos que lo soliciten, tal y como se viene haciendo, por ejemplo, con el Festival de Música Tradicional o la Muestra de Teatro Aficionado que convoca cada año la asociación Albuxarra. Más allá de un simple encuentro anual, los promotores de esta idea pretenden que la iniciativa sea un estímulo para crear vínculos estables entre las asociaciones de toda la Alpujarra almeriense. Estos vínculos han de favorecer la colaboración entre ellas, la motivación para seguir con su labor e incluso que se establezca un ambiente favorable para el surgimiento de nuevas asociaciones. Hasta el momento han confirmado su participación 34 asociaciones. Y está previsto que el primer encuentro se celebre el 12 de diciembre en Instinción, como reconocimiento a los inspiradores de la idea: la Asociación Cultural Cantacucos de esta localidad. El grupo motor cuenta además de ésta con la Asociación Camino Mozárabe, Asociación Trotamundos Animado, Grupo Ecologista Andarax, Asociación Albuxarra, contando en todo el proceso con el apoyo organizativo del ADR de Laujar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

