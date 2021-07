Capital Almería se ilumina de amarillo por el Síndrome de Rubinstein-Taybi domingo 04 de julio de 2021 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





El Ayuntamiento ‘encendió’ de este color las principales fuentes de la ciudad, así como la fachada del Teatro Apolo, para dar a conocer a la sociedad almeriense esta enfermedad poco frecuente



Almería se encendió este sábado, 3 de julio, de amarillo para visibilizar el Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT), un síndrome que conlleva varias anomalías congénitas. Con esta acción, el Ayuntamiento de Almería se sumó a la iniciativa de la Asociación Española para el Síndrome de Rubinstein-Taybi de ‘encender’ las fuentes y edificios más emblemáticos de amarillo.



De este modo, al caer la noche, las fuentes de los 103 Pueblos, Calle Santiago, Parque de las Familias y el Obelisco de la Plaza de las Velas, así como la fachada del Teatro Apolo, se iluminaron de amarillo como muestra de solidaridad con las personas con SRT. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

