Economía Estímulos para el empleo joven y estable viernes 30 de septiembre de 2022 , 07:39h

Amós García convoca y preside por primera vez esta comisión en la que participan la Junta y los agentes económicos y sociales

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y director provincial del Servicio Andaluz de Empleo, Amós García Hueso, ha convocado por primera vez desde su nombramiento la Comisión Provincial del SAE para plantear medidas que permitan anticiparse a los previsibles efectos negativos que puede tener en el empleo la actual situación de incertidumbre económica. Asimismo, ha tendido la mano a las administraciones y los agentes sociales y económicos de la provincia “para trabajar de manera conjunta en esta labor de todos que es fomentar la creación de empleo”.Según ha puesto de manifiesto Amós García, en el último año se ha producido una recuperación de los niveles de empleo en la provincia, como reflejan el paro registrado, con 710 desempleados menos entre agosto de 2022 y de 2021, las 7.800 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social producidas en los últimos doce meses o los 31.000 ocupados más y 5.400 parados que recogía la EPA del primer trimestre. “No obstante, no podemos echar las campanas al vuelo porque somos conscientes de que el escenario de incertidumbre actual tendrá impacto en el empleo en los próximos meses”, ha señalado Amós García, quien ha explicado que se está ralentizando el ritmo de creación de empleo. Así, entre enero y agosto de este año, han aumentado en 6.400 las personas paradas registradas, las afiliaciones han descendido en 6.300 personas desde abril (mes récord en afiliaciones) y se ha producido una bajada de la ocupación en la comparativa intertrimestral de la EPA. “Estos datos deben llevarnos a redoblar esfuerzos y poner medidas para reducir el impacto en los niveles de empleo que están teniendo la elevada inflación, con un IPC actual del 9%, la guerra en Ucrania y la caída de la confianza empresarial ante una posible recesión”, ha indicado el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Nuevas ayudas En este sentido, ha puesto sobre la mesa medidas como las nuevas ayudas al empleo estable que se convocarán de manera inminente con 170 millones de presupuesto en Andalucía o el inicio del programa Joven Ahora, que permitirá la contratación de 945 jóvenes desempleados almerienses en colaboración con ayuntamientos y la ELA de Fuente Victoria y que cuenta con una inversión de la Junta de 8,5 millones de euros. También ha aludido a la puesta en marcha de varios proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con un presupuesto provincial superior a 8 millones de euros, como los destinados a mejorar la inserción laboral de mujeres del medio rural y urbano y otros colectivos vulnerables, o el Programa Investigo, que fomenta la contratación de jóvenes en proyectos de investigación desarrollados por entidades y empresas. Asimismo, García Hueso ha informado a los participantes en la Comisión Provincial del SAE de los cambios competenciales producidos en la Consejería de Empleo en esta legislatura, que ha asumido nuevas funciones en las áreas de comercio, artesanía y fomento de las capacidades de las empresas, y que además ha reorganizado su estructura para lograr una mayor eficacia. Para ello se han creado dos secretarías generales, la de Empresa y Trabajo Autónomo, que aglutina en un mismo órgano la gestión de todas las líneas de ayudas a personas trabajadoras, autónomas y empresas, y la de Servicio Público de Empleo y Formación, “que potenciará la labor del SAE como servicio de empleo útil y eficaz, con la orientación y la intermediación como pilares básicos y con una estrecha vinculación con la Formación Profesional para el Empleo”, ha explicado Amós García. El delegado territorial también ha informado a los miembros de la Comisión de que se ha iniciado en las oficinas SAE de Huércal-Overa y Roquetas de Mar una experiencia piloto del nuevo modelo de gestión integral del SAE, “que persigue mejorar su eficacia y eficiencia, su agilidad y cercanía con las personas y entidades empleadoras, gracias a la incorporación de las TIC y la poderosa herramienta que es el perfilado estadístico”. Asimismo, ha dado cuenta de la marcha de las actuaciones para mejorar la red provincial de oficinas SAE. Por parte de la jefa del Servicio de Intermediación Laboral se ha informado sobre el inicio de algunos proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como acerca del desarrollo de los programas Andalucía Orienta, Experiencias Profesionales para el Empleo y el nuevo servicio de atención integral para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género. También ha dado cuenta del las actuaciones realizadas dentro de los convenios del SAE con Endesa y el Ayuntamiento de Carboneras para formar a personas desempleadas tras el desmantelamiento de la central térmica, y con la Delegación de Desarrollo Educativo, para ofrecer orientación laboral al alumnado de institutos y centros de educación de adultos. El jefe del Servicio de Fomento del Empleo, por su parte, ha detallado la marcha de las diversas líneas de ayudas para fomentar el empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y empresas ordinarias y la situación actual del programa Joven Ahora. También ha informado sobre el arranque del programa Investigo, incluido en el Plan de Recuperación, y sobre la evolución de la tramitación de solicitudes de otros dos programas enmarcados en dicho plan, como el de primera experiencia en las administraciones públicas y los proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad para el mantenimiento del empleo. 