Almería Ampliar El Gobierno reconoce que no sabe cuantos desaparecidos dejó la Guerra Civil viernes 30 de septiembre de 2022 , 08:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En respuesta a una pregunta del senador almeriense del PP Rafael Hernando El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que reconocerlo finalmente por escrito: desconoce cuantas personas dejó la Guerra Civil como "desaparecidas". Ese reconocimiento ha venido después de que el propio Sánchez pública y reiteradamente asegurara que el Estado español es el segundo país del mundo en "desapariciones forzosas", solo después de Camboya. Pero lo de Sánchez no era nuevo, ya que algunos destacados dirigentes del PSOE también han contado lo mismo, y del mismo modo se le ha podido escuchar a miembros de Unidas Podemos, dentro y fuera del Gobierno. Después de Camboya, nuestro país tiene el mayor número de desaparecidos forzosos: 114.000 personas.



El Estado asumirá la responsabilidad de exhumar y de encontrar los cadáveres de muchos familiares que aún están en muchas partes de nuestro país.



🏛️ @sanchezcastejon pic.twitter.com/lliiRuzjkz — PSOE (@PSOE) July 13, 2022 Pues bien, a una pregunta del senador por Almería del Partido Popular Rafael Hernando, el Gobierno ha reconocido que "no hay un censo oficial" y que el dato manejado proviene de informe elaborado por el exjuez Baltasar Garzón, según la respuesta consultada por Noticias de Almería. Y es que efectivamente, según se ha podido contrastar, el dato aparece en un auto del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional fechado en noviembre de 2008, y menciona la cifra de 114.226 personas desaparecidas entre 1936 y 1951. Esos datos fueron fruto del trabajo de unos investigadores apadrinados por Naciones Unidas que pasaron una semana en España en 2013, y que luego Garzón insertó en un auto, si bien los propios autores aseguraban que no era un dato definitivo porque la información estaba muy descentralizada y era confusa. Los autores del informe no hacen ningún tipo de ranking ni comparativa, y es que como indica el propio senador en su pregunta, resultaría muy difícil de creer -no ya la cifra sino el ser el segundo país del mundo en esta macabra estadística- teniendo en cuenta lo que hicieron los nazis en Alemania, o Stalin en la URSS, o incluso las propias guerras mundiales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

