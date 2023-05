Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Esto hará el candidato de Almería Avanza el 27 de mayo

viernes 26 de mayo de 2023 , 16:26h

El candidato a la alcaldía por Almería Avanza Capital, Miguel Cazorla, tiene previsto hoy sábado, una vez concluida ayer noche la campaña electoral dedicar la jornada de reflexión a la práctica del deporte y a disfrutar de su familia.

Así por la mañana va a participar, junto a otros candidatos de su lista en un acto lúdico, deportivo y reinvindicativo acompañando como ha hecho en años anteriores, a los padres del Colegio de la Cañada, recorriendo en bici sus calles con motivo de las fiestas de este conocido barrio de Almería.

Un paseo organizado por el AMPA del centro educativo con el que se va a recaudar fondos para la mejora del colegio, además de reivindicar un instituto para La Cañada y la playa.

Ya llegado el medio día Cazorla apunta que “ dedicaré el tiempo a algo que durante estas dos semanas de campaña he tenido muy abandonado, mi familia, a la que tanto le debo. Iremos a Berja a celebrar el 85 cumpleaños de mi suegra”.

En cuanto al balance de lo que ha sido la campaña electoral Cazorla apunta que: “ esta es la campaña electoral más ilusionante que he vivido y eso que llevo ya tres presentándome a la alcaldía. Es la que más me ha ilusionado, emocionada y en la que más vida he visto, no por parte mía, sino por la cantidad de almerienses que han sido libres y que han tenido una gran valentía y han querido acompañarme en la lista electoral. Las 29 personas son gente maravillosa, gente de la sociedad civil que hemos vivido esto como si fuera una gran familia. Gente de sectores distintos, que no se conocían de nada, que están demostrando que somos capaces de gobernar esta ciudad. Ninguno tiene experiencia en política pero a todos nos une una sola cuestión, el amor por Almería”.