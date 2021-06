Capital Esto no se podrá hacer en la Noche de San Juan martes 22 de junio de 2021 , 15:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Junta Local de Seguridad subraya la prohibición de hogueras, barbacoas y botellones en las playas por San Juan La Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y reunida con motivo de la festividad de San Juan, ha acordado mantener esa noche la misma normativa que cualquier otra. Es decir, se mantiene la prohibición de hogueras, barbacoas y botellones en las playas para evitar aglomeraciones que pudieran poner en peligro la seguridad de las personas a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Las playas, que estarán abiertas y contarán con 20 socorristas hasta las dos de la madrugada, no albergarán, por segundo año consecutivo, ninguna actividad promovida por el área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Además del alcalde, a la Junta Local de Seguridad han asistido responsables de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Emergencias 112-Junta de Andalucía, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y los concejales de Seguridad, María del Mar García Lorca; Playas, Carlos Sánchez; y Cultura, Diego Cruz. Todos han respaldado la normativa que pretende ofrecer seguridad en las playas y han acordado trabajar de forma conjunta para evitar, en la medida de lo posible, aglomeraciones que pudieran comprometer la seguridad sanitaria en esta época de pandemia en la que Almería se mantiene en nivel 1 de alerta sanitaria frente al COVID, dictaminada por la Junta de Andalucía. Habrá refuerzos de Policía Local y Protección Civil, además de más personal en Emergencias 112, el Cuerpo de Bomberos estará alerta en el caso de conato de incendio por alguna hoguera y los agentes del Cuerpo Nacional de Policía reforzarán las tareas de mantenimiento de orden público y seguridad ciudadana. Así ha quedado establecido en una reunión en la que se ha apuntado la necesidad de hacer tareas informativas y de prevención a lo largo de mañana, de modo que quienes se acerquen a los arenales sepan qué normativa es la que regirá en la playa también en la tarde noche del 23 de junio. Normativa (basada en la Ley de Costas) que viene señalizada en los 175 carteles que, con información de interés sobre las medidas de prevención y seguridad sanitaria, hay colocados en los accesos a las playas. Y es que, tal y como ha quedado establecido en la Junta Local de Seguridad, Policía Local sancionará a quienes hagan hogueras y barbacoas con multas que van desde los 600 euros, en base siempre a la Ley de Costas. Quienes hagan botellones pueden recibir una sanción de 300 euros en adelante, ha explicado la concejala delegada de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, que ha indicado, por otra parte, cómo en la zona de El Palmeral de El Zapillo se va a instalar el puesto de mando de Protección Civil y quedará habilitado un espacio para Policía Local, Bomberos y emergencias sanitarias. Información, prevención y responsabilidad Al igual que el alcalde, la edil ha apelado a la responsabilidad de los almerienses para mantener las medidas de seguridad frente al COVID como son la mascarilla y la distancia. “Se puede disfrutar de San Juan en la playa sin poner en peligro la seguridad”, ha insistido la García Lorca, que ha recordado, por otra parte, cómo tanto Policía Local como Protección Civil mantendrán coordinación con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Todo con el objetivo de que los almerienses que decidan bajar a las playas puedan disfrutar de sus tradiciones sin poner en riesgo la seguridad del resto. El Área de Sostenibilidad Ambiental, por su parte, mantiene el compromiso de intensificar la limpieza de los arenales para que estén preparados para albergar a los bañistas el 24 de junio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.