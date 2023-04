Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Estos números de teléfono pueden darte un susto en la factura Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por domingo 16 de abril de 2023 , 12:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Consumo alerta sobre los servicios de tarificación adicional en el teléfono La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha informado a las personas usuarias de telefonía sobre los servicios de tarificación adicional, que suponen un coste extra por la prestación de determinados servicios de información, entretenimiento u otros. Según Consumo, estos servicios se prestan a través de números que empiezan por los códigos 803, 806, 807 y 905, y que tienen precios sensiblemente más altos que los servicios ordinarios. Además, hay que distinguir entre los servicios de tarificación adicional generales y los basados en la recepción de llamadas masivas, que se realizan con motivo de algún evento en el que se invita a participar a la audiencia. Consumo advierte que las personas usuarias tienen derecho a solicitar la desconexión de estos servicios a su operadora de acceso, y que las empresas que prestan servicios básicos de interés general o las operadoras de telecomunicaciones deben disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente. Asimismo, Consumo recuerda que antes del acceso a los contenidos de tarificación adicional, las personas usuarias tienen que ser informadas mediante una locución informativa del precio y la duración máxima del servicio, y que pueden desistir sin coste alguno en los primeros cinco segundos. Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento impulsado por la Consejería de Salud y Consumo. También se puede reclamar ante los Servicios Provinciales de Consumo, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor o las organizaciones de consumidores y usuarios. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El delegado de Salud visita la zona de “Los Arcos” en la Bola Azul

