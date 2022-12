Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Estos son los premios Constitución en Almería jueves 01 de diciembre de 2022 , 19:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Subdelegación premia a la poeta Aurora Luque, a la Fundación Indaliana para la Música y las Artes, a la jugadora de baloncesto Lola Pendande y al Club Voleibol Almería La Subdelegación del Gobierno de España en Almería reconoce mañana la trayectoria de dos mujeres, la poeta Aurora Luque y la deportista Lola Pendande, y de dos entidades, la Fundación Indaliana para la Música y las Artes (Clasijazz) y el Club Voleibol Almería que, por sus brillantes recorridos profesionales y vitales, son merecedores este año de los premios Constitución. Con ocasión del 44 aniversario de la Constitución española, la Subdelegación entregará estos galardones en un acto solemne presidido por el subdelegado del Gobierno, José María Martín, que contará con la presencia de las principales autoridades civiles, judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas de la provincia. En el acto se hará entrega también de una condecoración al capitán marítimo de Almería, José Aranda Vasserot y a la funcionaria de la Subdelegación Noemí Mesa Jiménez, en reconocimiento a su desempeño profesional. La conmemoración de la aprobación de la Carta Magna pivotará esta edición en el reconocimiento de los artículos 43.3 y 44, que establecen que los poderes públicos fomentarán la educación física y el deporte y facilitarán el acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Aurora Luque, poeta, traductora, articulista, editora y gestora cultural, recibirá el premio Constitución por su trayectoria –este año fue galardonada por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Poesía por su poemario ‘Un número finito de veranos’- y por su labor como investigadora de la obra de escritoras silenciadas. Luque recibió en 2019 el Premio de Poesía Loewe por su libro ‘Gavieras’ y en 2007 fue galardonada con el Premio Meridiana por el Instituto Andaluz de la Mujer. Este año, la Delegación del Gobierno de España en Andalucía le ha concedido uno de los Premios Menina. Lola Pendande, pivot de la Selección Nacional Absoluta Femenina de Baloncesto será otra de las galardonadas. Actual jugadora de las ‘Miami Hurricanes’, la joven ejidense tiene un palmarés apabullante para sus 22 años: oro en el Europeo de 2016; oro en el Europeo de 2018; bronce en el Mundial de 2019, quinteto ideal del Europeo de 2018 y del Mundial de 2019. Ha sido nombrada ‘Estrella de la Generación de los 2000’ por la Selección Nacional. La Fundación Indaliana para la Música y las Arte (Clasijazz) se ha convertido, en sus 24 años de historia, en una referencia nacional e internacional en la música de jazz. Con 700 socios, Clasijazz ha logrado crear y mantener formaciones claves para enriquecer la vida cultural de la provincia, como la Clasijazz Big Band, la Dixieland Clasijazz o el Coro Gospel Clasijazz. Además, a lo largo de este tiempo ha realizado más de 20 ciclos independientes de música. Recibirá uno de los premios Constitución 2022 por el fomento de la música y las artes en la provincia. Por último, el Club Voleibol Almería será galardonado por el extraordinario palmarés logrado en sus 36 años de historia. A lo largo de este tiempo, el club ha conseguido 30 títulos nacionales y un subcampeonato de Europa. Sus logros le convierten en el mejor club de voleibol masculino de España de toda la historia Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

