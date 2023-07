Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Ampliar Estrellas del fútbol en los casinos: ¿cuándo el juego se encuentra con el talento? Escucha la noticia Todos los deportes implican trabajo duro y máxima dedicación, porque sin entrenamiento es imposible lograr resultados sobresalientes tanto en el deporte como en los casinos virtuales, toda la información en el sitio web - www.casinoseninternet.com . Al mismo tiempo, el descanso debe ser parte integrante de la preparación para un partido de fútbol. Algunos deportistas en su tiempo libre ven comedias y películas de terror, dependiendo de sus preferencias personales, mientras que a otros, por el contrario, les gusta combinar lo agradable con lo útil, jugando a sus juegos de azar favoritos. Las estrellas del fútbol de fama mundial no son una excepción a la regla. Diego Maradona El español es conocido por su contribución al fútbol. En vida, la leyenda del deporte regentó un establecimiento de juego en la capital de Argentina. Al deportista le encantaban los juegos de cartas. Por ejemplo, era aficionado al póquer, al blackjack y a otros. Muchas veces se le dio por estafar una auténtica goleada. David Beckham Increíblemente popular futbolista inglés y acaba de chocar muchas niñas de diferentes edades a menudo se puede ver en los mejores casinos del mundo. Su pasión por el juego, se convirtió en un negocio rentable. Se las arregló para convertirse en la cara de la publicidad de varias empresas que están seriamente comprometidos en el negocio del juego en Singapur y Macao. Para atraer a los jugadores, el establecimiento del marido de Victoria Beckham suele visitar personalmente varios clubes de juego de Las Vegas. El centrocampista tampoco pierde la oportunidad de jugar en casinos en línea. Cristiano Ronaldo La estrella mundial del fútbol se dedica en su tiempo libre a muchas cosas fascinantes. Por ejemplo, al delantero le gusta diseñar cosas, cantar, coleccionar coches de lujo raros, jugar al billar y a los karts. Además, Cristiano es un gran aficionado al bingo y participa en numerosos torneos de póquer. A Ronaldo se le puede ver en muchos anuncios rodados para tales eventos. Artem Dzyuba Artem Dzyuba, uno de los futbolistas rusos de más éxito, es un apasionado de las apuestas deportivas. Incluso se convirtió en embajador de una popular casa de apuestas. Junto con sus amigos y al mismo tiempo compañeros de juego Anton Miranchuk o Yuri Gazinskiy participó directamente en el rodaje del vídeo publicitario de la casa de apuestas. Mario Balotelli El futbolista italiano Mario Balotelli es considerado un habitual de muchos establecimientos de apuestas. Durante su época como miembro del Manchester City, sus predilecciones por el juego eran muy famosas. Los seguidores del habilidoso deportista señalan que una vez consiguió ganar más de 35.000 dólares en el casino local. Además, el personal del club presumía de que Mario era muy generoso con ellos. Donó parte de sus ganancias a obras benéficas. Neymar Además de su excelente juego sobre el terreno de juego, el delantero brasileño del FC Barcelona también destaca en sus aficiones. Al deportista le encanta la música y también le apasionan los juegos de azar. En especial, el futbolista se siente atraído por el póquer. En este juego de mesa juega con amigos en la mesa, y tampoco pierde la oportunidad de pasar el rato en el ultramoderno casino en línea. Cree que el fútbol y el póquer tienen algunos puntos de contacto, porque en todas estas actividades no hay que tener miedo a correr riesgos, pero al mismo tiempo hay que pensar con antelación en los posibles desenlaces de los acontecimientos. Gianluigi Buffon Al famoso portero italiano Gianluigi Buffon le gusta descansar de la rutina para jugar. Ha sido nombrado embajador de varias competiciones de póquer en la Italia monoétnica. Se rumorea que muchas casas de apuestas han apostado sobre la duración de su carrera. Lionel Messi El famoso futbolista argentino Messi ha admitido en varias ocasiones que le encanta ver acontecimientos deportivos por televisión y apostar sobre ellos en una casa de apuestas. Además, le gusta pasar su tiempo libre con una videoconsola. El delantero ha dicho muchas veces que no es tan bueno en las competiciones virtuales como en el campo real. Sin embargo, jugar a la PlayStation contra sus compañeros de la selección nacional siempre le produce alegría. Un día, su equipo perdió un partido en casa. Junto con su amigo Gerard Piqué, decidió relajarse y desestresarse en un casino de Barcelona. Conclusión A pesar de los entrenamientos deportivos que consumen mucha energía, las grandes estrellas del fútbol siguen encontrando tiempo para sus aficiones. Jugar a emocionantes tragaperras y juegos de mesa en los mejores sitios de juego virtuales para adultos les ayuda a mantener su emoción deportiva. Y esta es la decisión correcta. El hecho es que el pasatiempo ayuda a los deportistas a superar el estrés acumulado;

cambiar la rutina o el trabajo por un pasatiempo;

cambiar la rutina o el trabajo por un pasatiempo;

aligerar el ánimo después de un partido emocionante. Kroe para vencer al equipo contrario en el juego, los futbolistas tienen que estudiar cuidadosamente la estrategia y la táctica, así como la teoría de la probabilidad. Todo esto hace que el juego de entretenimiento excelente simulador para la lógica y el pensamiento. Como se puede ver, muchos futbolistas famosos están involucrados en un enfrentamiento de juego con Lady Luck.