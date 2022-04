Economía Estrés y acoso en empresas hortofrutícolas miércoles 06 de abril de 2022 , 14:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Empleo aborda la evaluación y prevención de estas situaciones en una jornada organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales junto Coexphal, Quirón Prevenión y SAT Acrena

El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz, ha inaugurado hoy la jornada ‘Evaluación de riesgos psicosociales en el ámbito de las empresas hortofrutícolas’, organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta en Almería, adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. La jornada, celebrada en el salón de actos ‘Puerta Purchena’ (Casa de las Mariposas) de la capital almeriense, se ha realizado en colaboración con Coexphal, Quirón Prevención, SAT Acrena y Cajamar. En la inauguración han intervenido también María Ángeles Álvarez, responsable del Servicio de Prevención Mancomunado de Coexphal, y Alfonso Acacio, coordinador técnico en Almería de Quirón Prevención. Este encuentro ha dado a conocer entre más de 80 profesionales de la prevención, empresarios, personal de gestión de recursos humanos y personas en general relacionadas con el sector hortofrutícola los criterios de actuación de la autoridad laboral respecto a la evaluación y actuaciones en riesgos psicosociales y ha abordado el problema de estos riesgos en el sector hortofrutícola almeriense. Además, se han presentado experiencias exitosas de empresas almerienses en la prevención de este tipo de riesgos. Emilio Ortiz ha resaltado “la necesidad de actualización constante de los conocimientos de todos los agentes implicados en la seguridad y salud laboral, una labor que lleva a cabo el Centro de Prevención de la Junta organizando jornadas y encuentros como éste que destaca porque afecta al mayor sector productivo de nuestra provincia y porque aborda los riesgos psicosociales, que a veces se han situado en un segundo plano pero que son también muy relevantes para la salud de las personas trabajadoras”. En este sentido, ha recordado que las definiciones de salud que realizan tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Internacional del Trabajo aluden “no sólo al bienestar físico, sino también al psíquico y social”. También ha informado de que los riesgos psicosociales son los segundos más citados, por detrás de los ergonómicos, en la Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER) que realiza la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA). Este trabajo aborda problemas como el estrés, la intimidación o el acoso, y también riesgos emergentes como el tener que tratar con clientes conflictivos, la presión del tiempo, la comunicación o cooperación deficientes en la organización, las largas jornadas de trabajo o un horario irregular e incluso el temor a perder el empleo. Además, esta encuesta, que se realiza cada cinco años (la última es de 2019) revela que sólo el 61% de las empresas participantes en el estudio contemplaban los factores de riesgo psicosocial en su actividad preventiva, “lo que muestra que hay trabajo por hacer en este ámbito”, ha incidido Emilio Ortiz, especialmente entre las pymes, ya que muchas carecen de protocolos de prevención y/o actuación ente este tipo de riesgos. Entre los factores que pueden influir en los riesgos psicosociales en el ámbito laboral están la organización del tiempo de trabajo (horarios, turnos, nocturnidad), las tareas (ritmo de trabajo, tareas monótonas y/o repetitivas, carga mental, autonomía de la persona trabajadora…) y la propia estructura de la organización del trabajo (comunicación, participación, estilos de dirección, etc.). “Una adecuada evaluación de estos factores -ha señalado el delegado territorial de Empleo- es el paso previo para poder diseñar e implementar medidas de prevención y actuación y evitar el acoso laboral o el estrés, que a su vez pueden afectar negativamente a la salud de las personas trabajadoras provocando fatiga, ansiedad, mayor propensión a las adicciones y hasta enfermedades cardiovasculares, y elevando además el riesgo de accidentes de tipo físico”. Ortiz López también ha señalado que “esta adecuada evaluación es útil para mejorar la productividad empresarial al reducirse el absentismo originado por estas causas y al aumentar la satisfacción de los empleados en su desempeño profesional”. Los ponentes han sido Pilar Valverde, técnica especialista en evaluación de riesgos psicosociales de Coexphal, que ha introducido la evaluación de riesgos psicosociales en empresas hortofrutícolas en la provincia de Almería; Raúl Peñín, técnico especialista en evaluación de riesgos psicosociales de Quirón Prevención, que se ha centrado en la gestión eficaz de este tipo de riesgos; y Adoración Cañadas, responsable de Recursos Humanos de SAT Acrena 251, que ha expuesto casos de actuaciones exitosas de empresas de Almería en la prevención y gestión de riesgos psicosociales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

