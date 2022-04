Almería El Gobierno convoca a alcaldes de municipios costeros para analizar los daños del temporal miércoles 06 de abril de 2022 , 14:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El secretario de Estado de Medio Ambiente dirigirá mañana este encuentro, destinado a conocer la amplitud de las afecciones en las playas andaluzas y preparar las medidas necesarias para restablecer la normalidad El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto con el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se reunirán mañana, a las 17:00 horas por videoconferencia, con alcaldes y representantes de municipios costeros de Andalucía con el objetivo de valorar los daños provocados por el temporal de fuertes vientos y oleaje de los últimos días en sus playas y establecer de forma inmediata las medidas necesarias que permitan restablecer la normalidad. Durante la jornada de ayer, tanto los subdelegados del Gobierno en las provincias afectadas como los servicios técnicos de Demarcación de Costas recopilaron información sobre el terreno para conocer la gravedad de la situación, documentación que ya ha sido enviada al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Tanto los subdelegados como los técnicos participarán también en la reunión. Los días 4 y 5 de abril se registraron fuertes vientos y oleaje en el sur-sudeste peninsular, Ceuta y Melilla, con especial afección en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, donde se produjeron olas de 4 a 6 metros y vientos, especialmente en la costa almeriense, de hasta 90 km/h. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

