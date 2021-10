Estudiantes de la UAL se sensibilizan contra los estereotipos de género

miércoles 27 de octubre de 2021 , 16:02h

Bajo el título: “Si no lo ves, te tienes que poner las gafas… violetas”, el Auditorio de la UAL ha acogido esta actividad, financiada por el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión y organizado por las profesoras María José González Moreno y Cristina Cuenca Piqueras junto al alumnado de tercero del Grado en Trabajo Social





De forma interactiva y dinámica, los estudiantes de la UAL han participado en la actividad de sensibilización: “Si no lo ves, te tienes que poner las gafas… violetas”. En la tarde del 27 de octubre, las profesoras María José González Moreno y Cristina Cuenca Piqueras junto al alumnado de tercero del Grado de Trabajo Social compartieron una experiencia que sin duda les servirá para su presente y futuro profesional.



La actividad, dinamizada por el alumnado de este Grado, dentro de la asignatura “Perspectivas de Género e Igualdad”, ha consistido en una presentación dinamizada en la que los y las asistentes visionaron un panel de prueba oftalmológica, donde cada letra expuesta representa una situación o concepto de desigualdad por género. La explicación de cada letra parte de la premisa “si no ves, te tienes que poner gafas… violentas”, donde se ha insistido en la necesidad de incorporar en nuestras vidas la perspectiva de género.



El objetivo principal de la actividad ha sido sensibilizar sobre desigualdades que siguen sufriendo las mujeres en la actualidad. En concreto, se ha informado sobre el alcance de la violencia de género, la violencia obstétrica, el ciberacoso, el miedo y el acoso en las calles, desigualdades como el techo de cristal, la cosificación, la doble victimización en las agresiones sexuales, el lenguaje sexista y la importancia de la sororidad. Además, estudiantes y profesoras hicieron un análisis sobre estas realidades con el fin de visibilizar y mejorar las actitudes igualitarias entre los asistentes.



Mediante esta actividad, se ha conseguido también completar la formación del alumnado de tercero de Trabajo Social, promoviendo el aprendizaje orientado a la práctica, puesto que han sido capaces de preparar los contenidos de la presentación y compartir sus conocimientos con el resto de la comunidad universitaria.



Esta dinámica, que se celebró en el auditorio de la Universidad de la Universidad de Almería con la financiación del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e inclusión mediante la Convocatoria de Ayudas para Actividades y Proyectos del I Plan de Igualdad de la UAL. En concreto, esta actividad colabora en la implementación del eje 1: "cultura de igualdad y no violencia" del I plan de Igualdad de la UAL, atendiendo la prevención y la detección de la violencia de género, las conductas machistas y el lenguaje no sexista, entre otras cuestiones.