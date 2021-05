Almería Estudiantes del IES Al Ándalus, de Almería, ganadores absolutos del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE lunes 10 de mayo de 2021 , 20:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Más de 152.000 escolares han trabajado por el uso responsable de las nuevas tecnologías Estudiantes de 1º de Bachillerato A/B y de Educación Especial del IES ‘Al-Ándalus’ de Almería, han sido seleccionados como ganadores absolutos a nivel nacional del 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE en las categorías D y E, respectivamente. Así lo ha dado a conocer hoy de forma virtual el jurado nacional del Concurso que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar carteles, cuñas de radio o spots para hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas. Con la coordinación del profesor, Luis Rodríguez, los estudiantes de 1º Bachillerato de este centro educativo de Almería han elaborado el spot publicitario ‘Suma experiencias, no seguidores’. Una pieza de unos 40 segundos para sensibilizar sobre el uso responsable de la tecnología y los riesgos que acarrea su abuso, y que ha sido merecedora del premio nacional en la categoría D (Bachillerato y FP). El spot consta de 6 escenas, a través de las cuales se observa la interacción constante de 5 grupos de amigos/as reunidos en un entorno al aire libre que permite vivir, disfrutar y sentir todo tipo de experiencias, hasta que se produce un hecho precipitante: una notificación al teléfono móvil. Este momento rompe por completo el equilibrio social y la interacción entre personas y medio. La notificación recibida impide seguir disfrutando del rumor del viento, de la sensación cálida del sol en las mejillas, del cantar de los pájaros, del bullicio producido por las conversaciones de compañeros…Inhibe la conexión interpersonal, el sentir el tacto del choque de la mano de tu amigo al saludar, la carcajada de tu compañera…te aleja de una vida real; de tu vida, para llevarte a un mundo inerte cuya puerta de entrada es una pantalla, en la mayoría de los casos, rota y desquebrajada , premonitoria de las experiencias que vas a vivir. Por su lado, los estudiantes de Educación Especial (categoría E) del mismo centro educativo almeriense, junto a su profesora María del Carmen Muñoz, han sido los ganadores absolutos con la cuña de radio titulada ‘Mi mayor tortura, estar sin cobertura’. Está realizada en formato rap y se centra en el uso excesivo del móvil y las consecuencias para la juventud. Bajo el lema ‘ConexiÓN, AdicciOFF. Esto no es un juego’, la iniciativa ha consistido en crear una campaña publicitaria de sensibilización con un mensaje capaz de inspirar a toda la sociedad. Para ello ha puesto a disposición de los participantes diversas herramientas para debatir y trabajar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y conseguir un entorno adaptado a todas las personas. Han participado un total de 152.292 estudiantes y 2.219 profesores de 1.684 centros educativos públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. El jurado nacional de esta edición ha estado compuesto por la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Imelda Fernández; la subdirectora de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Purificación Llaquet; el director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández; la gerente de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google, María Álvarez; Luis Hidalgo, de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE); el responsable de menores del INCIBE, Manuel Ransán; el director de Pantallas Amigas, Jorge Flores; la vicepresidenta de Plataforma por la Infancia y directora de Educo España, Macarena Céspedes; el director de la Unidad de Consumo Digital de Telefónica, Chema Alonso; la doctora en Sociología, experta en tecnología y transformación digital, Silvia Leal; la jefa del Área de Recursos Educativos Digitales del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, Pilar García; el escritor y finalista del Premio Nadal 2018, Juan Ramón Santos; y el director de Comunicación e Imagen del Grupo Social ONCE, Antonio Mayor. Los estudiantes y docentes ganadores de esta edición recibirán una Tablet que reconoce su trabajo e implicación en este Concurso que ya es una referencia a nivel nacional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

