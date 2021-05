Georgina convence en el segundo ‘Secret Show’ de Cooltural Go!

lunes 10 de mayo de 2021 , 19:59h

La cantautora venezolana fue la sorpresa del segundo de los cinco conciertos en este formato que ofrecerá Cooltural Fest en este ciclo







Con más de 50.000 suscriptores en YouTube y más de 300.000 seguidores en sus distintas redes sociales, la cantante y compositora venezolana Georgina fue la gran sorpresa del nuevo ‘Secret Show’ del ciclo de conciertos de Cooltural Go! El segundo de los cinco para esta temporada, recogiendo así el testigo de Travis Birds en el mes de abril. Una cita en la que el formato es que el público no conoce la ubicación del concierto hasta 24 horas antes, en este caso fue el recinto de La Hoya, a los pies de la Alcazaba, y al artista hasta que no sale a cantar.



Son momentos de enorme sorpresa tanto para artista como para el público que empiezan ‘a conocerse’ a través de la música en directo, de las confidencias, de la confianza mutua en querer agradar y también ser buenos anfitriones. Para ello no hay nada mejor que la música y las buenas canciones, como las que ofreció Georgina desde el inicio con ‘Bienvenido’, ‘Menamoré’ o las más crudas ‘Canciones Perdidas’ o ‘Nunca Más’.



Georgina cuenta con una dilatada trayectoria musical. A pesar de haber conocido el éxito en su Venezuela natal y recorrer gran parte de Latinoamérica con su música, en 2008 no duda en trasladar y fijar su residencia en España y forjar aquí una carrera en solitario. Desde entonces, ha publicado 3 discos con Warner Spain, ha realizado más de 100 actuaciones por toda nuestra geografía y son numerosos los reconocimientos, llegando a ser nominada a los Grammy Latinos.



Con esa experiencia, no extraño que canciones como ‘Ruleta’, ‘Con Sólo Una Mirada’, o ‘Soñador’ ofrecieran una mirada de horizontes esperanzadores y emocionales, sin dejar por ello de hacer reflexión propia con temas como ‘Mi Propio Funeral’, ‘No Te Acostumbres’ o ‘Infinitamente’.



Aunque a lo largo de su carrera ha colaborado con artistas de la talla de Pablo López, Álex Ubago, Melocos, Despistados, Taxi o El Sueño de Morfeo, Georgina conquistó al público con su cercanía y simpatía, despidiéndose con dos de sus éxitos que cuentan sus reproducciones por millones, como ‘Rara’ y ‘Supermujer’, para cerrar, con el público puesto en pie pidiendo un bis, con ‘Después De Tu Adiós’. El cierre a una magnífica y soleada mañana de domingo con la mejor música de autor.