Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Ampliar (Foto: Paseidon) Estudiar en España como Extranjero Escucha la noticia España es un país que ofrece muchas ventajas para los estudiantes extranjeros que quieren cursar sus estudios superiores en Europa. Con una rica cultura, una excelente gastronomía, un clima agradable y una gran diversidad de paisajes, España es un destino ideal para vivir una experiencia académica y personal inolvidable. Además, España cuenta con un sistema educativo de calidad, reconocido internacionalmente, y con una amplia oferta de universidades, escuelas de negocios, centros de formación profesional y programas de intercambio. Según el último informe de la UNESCO, España es el tercer país del mundo que más estudiantes extranjeros recibe, solo por detrás de Estados Unidos y Reino Unido. ACOGIDA Entre las principales ciudades que acogen a los estudiantes extranjeros se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada y Salamanca. Estas ciudades ofrecen una gran variedad de opciones académicas, culturales, sociales y de ocio, así como una buena conexión con el resto del país y del continente. Además, son lugares ideales para aprender o perfeccionar el español, el segundo idioma más hablado del mundo. Para poder estudiar en España como extranjero, es necesario obtener el visado de estudios, que permite residir en el país por un periodo superior a 90 días con el fin de realizar un programa académico oficial o no oficial. El visado de estudios se puede solicitar en el consulado español del país de origen o de residencia del solicitante. La visa por estudios es el permiso de residencia que se otorga a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea para que puedan quedarse en España mientras asisten a centros educativos públicos o privados, hacen investigaciones en el país o se forman en algún ámbito. En concreto, todos los que quieran matricularse en cualquier curso de formación profesional, máster, posgrado, doctorado o licenciatura en España deben pedir una visa por estudios. Los requisitos para conseguir el visado de estudios en España son los siguientes: Tener una carta de aceptación de la institución educativa española que acredite la realización del programa académico.

Tener un pasaporte válido y en vigor con una vigencia mínima de seis meses.

Tener un seguro médico que cubra todos los riesgos durante la estancia en España.

Tener los medios económicos suficientes para cubrir los gastos de alojamiento, manutención y transporte durante la estancia en España.

No tener antecedentes penales ni estar prohibido de entrar en España o en el espacio Schengen.

Pagar la tasa consular correspondiente. El visado de estudios tiene una duración máxima de un año, pero se puede renovar si se cumplen los requisitos establecidos. El visado de estudios también permite trabajar en España hasta 20 horas semanales siempre que la actividad laboral sea compatible con los estudios y se tenga la autorización correspondiente. A TENER EN CUENTA Los años que se viven en España con la visa de estudiante no se consideran para obtener la residencia permanente ni para la nacionalidad española. Esto se debe a que la estancia por estudios solo es una autorización para residir en España durante el tiempo que dure tu curso. Además, no se trata de un permiso de residencia regular. Sin embargo, con la reforma del reglamento de extranjería se ha vuelto una gran opción para ciudadanos extracomunitarios. Ya que permite trabajar, automáticamente, 30 horas por semana, y una vez finalices tus estudios (sean de la duración que sean), podrás cambiar a permiso de trabajo de manera muy fácil y cómoda. Estudiar en España como extranjero es una oportunidad única para ampliar los horizontes académicos y personales, así como para disfrutar de la belleza y la diversidad de este país. Si estás interesado en esta opción, no dudes en consultar la página web de Balcells Group, una firma especializada en asesoramiento legal e inmigración que te ayudará a conseguir tu visado de estudios en España. ¡No te arrepentirás! Es una información de noticiasdealmeria.com:..