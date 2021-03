Sucesos Evacúan en helicóptero a un tripulante enfermo en el mar de Alborán sábado 13 de marzo de 2021 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







Los operarios de Salvamento Marítimo han evacuado en helicóptero en la madrugada de este sábado a un tripulante enfermo que navegaba a bordo de un buque en el mar de Alborán.



El buque solicitó la evacuación de un tripulante enfermo. Poco más tarde, el centro médico en Roma confirmó la necesidad de evacuación urgente.



Los operarios de Salvamento acudieron en helicóptero y en unos 15 minutos aproximadamente ya se encontraban izando al tripulante enfermo, que ha sido trasladado al aeropuerto, donde le ha esperando una ambulancia para, posteriormente, llevarlo al hospital.

