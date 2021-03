Economía Ampliar Inspección de Trabajo abre acta de infracción a Correos sábado 13 de marzo de 2021 , 17:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





A raíz de una nueva denuncia del Sindicato SiPcte Correos es sancionada por hacer recuperar los días festivos a los trabajadores de la provincias de Almería del turno de tarde martes y jueves.



El pasado 8 del mes de diciembre día de La Inmaculada, los trabajadores eventuales de la provincia de Almería que habitualmente realizan su trabajo martes y jueves fueron obligados por Correos a recuperarlo el miércoles día 9, además el 24 de diciembre también fueron obligados a recuperarlo el miércoles día 23 de diciembre.



Según la resolución de la Inspección de Trabajo que Correos incumplió con lo establecido en el Artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores que señala que las fiestas



laborales, tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso, se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.



"El carácter no recuperable significa que estas fiestas tendrán que ser disfrutadas durante el festivo sin que el empresario pueda ordenar que se trabaje en compensación del trabajo no prestado en el día festivo"



Es decir, de obligado cumplimiento e indisponibles, esto significa, no negociables) no se pueden rebajar o cambiar por otras cuestiones, por lo que los festivos no recuperables se deben de disfrutar y esas horas disfrutadas jamás se podrán deber a la empresa.



Para el sindicato SiPcte, no es de recibo que Correos una empresa pública, lleve años castigando a su mermada plantilla y provocando daños a la salud de sus trabajadores, por su negativa a cubrir las bajas o contratar las ausencias de trabajadores.



Además, en la actualidad está inmersa en un proceso de recortes y de supresión de secciones de reparto, para colmo “presume” en los medios de comunicación de que "tiene la obligación de asignar eficientemente sus recursos, tanto humanos, como logísticos y tecnológicos”.



Resulta cuanto menos curioso que siga empeñada en pagar cuantiosas cantidades de dinero en sanciones, y todo por no cumplir con la normativa básica laboral.



Por último, Inspección de Trabajo termina su resolución diciendo que los trabajadores afectados por esta recuperación deberán acudir a la "Jurisdicción Social presentando las correspondientes demandas".



Desde el Sindicato SiPcte estaremos encantados de asesorar a todos aquellos trabajadores del turno de tarde, que libremente decidan dar un paso adelante y quieran acudir a los tribunales de justicia, al igual que ya lo hicieron varios eventuales de Barcelona, donde en ambos casos Correos fue obligada a pagarles la cantidad de 136.29 €.

