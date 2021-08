Eventos culturales de la segunda quincena de agosto

martes 17 de agosto de 2021 , 16:03h

Música clásica, de autor, melódica, lírica, trap, rock, grunge, copla, indie, tecno-rumba, espectáculos infantiles y hasta una última cita con Dolby Comedy





El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería viene desarrollando una intensa programación de propuestas escénicas y culturales en las últimas semanas y esa línea se intensificará todavía más para la segunda quincena de este mes de agosto, con casi otra quincena de propuestas para todos los públicos, gustos y edades. Música clásica, de autor, melódica, lírica, trap, rock, grunge, copla, indie, tecno-rumba, espectáculos infantiles y hasta una última cita con Dolby Comedy, con cine cómico y monólogo, desde El Toyo se desarrollarán desde este miércoles, día 18, hasta el sábado, 28 de agosto. Un auténtico maratón que viene a reforzar la decidida apuesta y apoyo a la #culturasegura que tan buen resultado continúa dando y está siendo muy apreciada por todos los que conforman el tejido de profesionales que trabajan en el sector.



Así, tras el excelente nivel artístico y respuesta a los eventos del fin de semana, con Miguel Campello, Vanesa Martín y Love Of Lesbian, Almería recibirá en los próximos días a la figura internacional Bonnie Tyler (día 27), recibirá a nombres indiscutibles en sus géneros con más de dos décadas de trayectoria como Kutxi Romero (día 19) o Camela (día 24), estrellas del momento como India Martínez (día 26), referentes emergentes de los nuevos sonidos como Omar Montes (día 25) o Ana Mena (día 28), no faltará el indie con la celebración de Cooltural Fest (días 20 y 21), ni el rock más contundente con Happy Moy Fest (día 25), la música clásica recordando la vinculación de Almería con los Beatles con la OCAL (día 26), el homenaje y recuerdo a Nino Bravo con la Banda Municipal y Serafín Zubiri (día 22), o a Manolo Escobar, con los ganadores del programa ‘Se Llama Copla’ (día 27). Además, habrá una propuesta infantil con ‘Las Aventuras de Bartolito’ (día 22), un Secret Show con Cooltural Go! (día 18), un último Dolby Comedy en la Plaza del Mar de El Toyo, con ‘Hot Shots’ y Paco Calavera (día 18) y la Banda Municipal actuará en la Plaza de Cabo de Gata el 18 a las 21.00 horas.



El concejal delegado del Área, Diego Cruz, considera que “una de las premisas de la programación cultural es la de llegar al máximo de públicos posible, teniendo en cuenta que todos los sonidos o géneros musicales cuentan con sus seguidores que también merecen tener cabida. Por eso, en este buen verano musical hemos querido añadir otros estilos, propios del verano, para que prácticamente todos tengan un concierto de su gusto en estas fechas y atendiendo siempre a la #culturasegura, como venimos realizando desde junio del año pasado”, concluye.

Recinto de Conciertos

Como viene siendo durante los últimos meses, con el paréntesis del Festival de Flamenco y Danza de Almería, el Recinto de Conciertos del Ferial será la principal sede de las propuestas para los próximos días.



Cronológicamente, el primero en actuar allí en esta segunda quincena será Kutxi Romero (jueves, 19 de agosto, 21.00 horas). Su barba, su sombrero, su figura, su voz y su forma de escribir son inconfundibles para el rock de nuestro país desde que con su banda Marea se estrenara discográficamente allá por 1999. Kutxi Romero transita por la senda del rock y la poesía desde entonces, despachando una decena de discos con su grupo, varios poemarios y, también, afianzando una senda alternativa en solitario, como atesora con un par de discos y, sobre todo, con una impresionante colección de conciertos en los que está escoltado por su primo Juanito Lorente y El Pete. Entradas en www.crashmusic.es.



El viernes y sábado, 20 y 21 de agosto (20.30 horas), el recinto recibirá una nueva edición de Cooltural Fest, con Dorian, La La Love You y Chef Creador el viernes, y Viva Suecia, K!ngdom y Depresión Sonora el sábado. Vuelve Cooltural Fest. Aunque tampoco es que se hubiese ido nunca, puesto que tanto en 2020 como en 2021, hasta el mes de septiembre, ha programado un excelente ciclo de conciertos bajo el nombre de Cooltural Go! Pero los días 20 y 21 de agosto, viernes y sábado, vuelve por derecho propio al Recinto de Conciertos del Ferial, con su marca y con muchos de los elementos que le han convertido, pese a su juventud, en un referente del sector festivalero que tanto público y turismo musical movía antes de la pandemia y, a buen seguro, volverá a hacerlo en próximas ediciones. Hay entradas por día y abonos para ambos en www.coolturalfest.com.



El domingo, día 22, a las 20.30 horas es el turno infantil con ‘Las Aventuras de Bartolito en la Granja de Zenon’. Un espectáculo de Teatropia XXI, compañía dedicada a la representación de musicales infantiles, sembrando magia e ilusión y cosechando sonrisas. Amanece un nuevo día en la granja y Zenón con sus sobrinas debe de comenzar a trabajar... Pero es un día diferente ya que Bartolito no cantó al amanecer... Un divertido show que cuenta con las alocadas aventuras de Bartolito y todos los animales de la granja: la vaca Lola, el pollito amarillito, el sapo Pepe, Susanita y su ratón, la Gallina Turuleca… Entradas en la web www.almeriaculturaentradas.es.



El martes 22 (22.00 horas) será el día para celebrar el 25 + 1 aniversario de Camela. Empezaron su andadura en la música bajo la influencia de Camarón, Ketama o Los Chichos. Desde entonces han vendido más de siete millones de copias y ofrecido más de 1.500 conciertos combinando los dos géneros por los que sentían predilección: el flamenco y el techno. Veintiséis años después de su fundación y miles de actuaciones continúan en lo más alto. Y es que Camela llegó un día para quedarse como abanderados de una música auténtica hecha desde el corazón. Entradas en https://mastickets.es/espectaculo/112/camela-almeria.html.

El miércoles, 25 de agosto, a las 22.00 horas, se seguirá bailando, esta vez con Omar Montes. En 2020 se consolidó como el artista urbano español más influyente y el más escuchado de España, según datos de Spotify, convirtiendo en rotundos éxitos todas las canciones en las que colabora y está considerado como uno de los artistas españoles de la escena trap con más éxito de los últimos años. Por su particular forma de entender la música, se ha convertido en unos de los máximos exponentes del nuevo “flamenco urbano” fusionando trap, hip hop, música de baile electrónica, reggae y reggaetón con flamenco. Telonero, Juanjo García. Entradas en www.almeriaentradas.com.



India Martínez, tan vinculada siempre a Almería, regresará a la ciudad el jueves, 26 de agosto, a las 22.00 horas. Su manera de interpretar encandila en distancias cortas y prende en grandes audiencias, y ha hecho de ella una artista rebosante de feminidad, talento y misterio. Ese talento la ha hecho valerse de 4 discos de platino, varios discos de oro y dos nominaciones a las Grammy Latino. Toda esta trayectoria es como un camino hacia la madurez que culmina en ‘Palmeras’, su último álbum hasta la fecha. Las entradas están a la venta en las páginas web www.almeriaculturaentradas.es y www.surentradas.com.



La gran cita internacional será el viernes, 27 de agosto, con Bonnie Tyler a las 22.00 horas. Su voz rasgada y potente es una de las más reconocibles de la historia del rock y se podrá comprobar en vivo y en directo. La artista galesa Bonnie Tyler actuará en Almería en el marco de su gira internacional. Una actuación en la que interpretará los éxitos más conocidos de su repertorio, como los míticos ‘Total Eclipse of the Heart’, ‘It's a Heartache’, ‘Holding Out for a Hero’, ‘Lost in France’, ‘More Than a Lover’ o ‘Bitterblue’, además de temas de su último álbum, ‘The Best Is Yet to Come’, lanzado este mismo año y con el que demuestra que sigue en pleno estado de forma e, incluso, alguna canción inédita. Entradas en https://www.giglon.com/todos?idEvent=bonnie-tyler-en-almeria.



El último concierto de agosto en el Recinto de Conciertos será el de Ana Mena. Cantante y actriz, desde muy niña comenzó a destacar en el mundo del entertainment participando en gran cantidad de series de tv y talent shows, llegando a debutar en la gran pantalla bajo la dirección de Pedro Almodóvar en "La piel que habito". Ha colaborado con artistas de la talla de Becky G, De La Ghetto, CNCO, Descemer Bueno, Fred de Palma, Omar Montes, Deorro, Rocco Hunt, Dellafuente, Nio García, Reik, etc. Hasta la fecha ha conseguido 29 discos de platino y 3 discos de oro y se ha posicionado como una de las artistas femeninas más importantes e imprescindibles de la nueva escena musical española. La acompañarán Camin, Joana Santos, Tony Toba, Maravilla & Bronce, Kasery y Crhis Martel. Entradas a través de www.almeriaculturaentradas.es y www.benalticket.com.

Tres noches en la Plaza Vieja

En el Anfiteatro, Happy Moy Fest

La Plaza Vieja contará con tres eventos destacados en la segunda quincena de agosto. La Banda Municipal con Serafín Zubiri el domingo 22, la OCAL el jueves 26 y un tributo a Manolo Escobar el viernes 27.La Banda Municipal de Música de la capital, dirigida por David Sánchez Uribe, y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería han decidido recordar el legado de Nino Bravo el 22 a las 22.00 horas. Una cita para la que contarán con la voz, también carismática, del artista Serafín Zubiri, que será el encargado de hacer viajar por sus canciones inolvidables. Serafín Zubiri, nacido como Serafín Lizoain Vidondo en la localidad navarra de la que toma su apellido artístico en 1964, destacó desde bien joven en sus capacidades tanto en el piano como en el canto, convirtiéndose rápidamente en un artista popular en toda Europa, ya que fue el primer intérprete invidente que actuó en el festival de Eurovisión en el año 1991. Entradas en www.almeriaculturaentradas.es.El concierto de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) será el jueves, día 26, a las 21.30 horas y volverá a tener un profundo aire londinense gracias a su propuesta ‘Road To Liverpool’. Bajo la dirección de Michael Thomas, el concierto contará con la participación como artistas invitados de The Beatles Connection, Thomas Vikström, María Gil, Diego Cruz, Antonio Álvarez y Paco Rivas. El espectáculo tendrá carácter benéfico a favor de ‘Ayudemos a [email protected] niñ@’, lo que hará que lo música del cuarteto inglés suene más hermosa que nunca, además de otros autores del soul, blues y el rock, como Roger Waters de Pink Floyd o Ben E. King. Entradas en www.almeriaculturaentradas.es.La Plaza Vieja culminará agosto con el ‘Tributo a Manolo Escobar’ el viernes 27 a las 22.00 horas. Será un espectáculo que contará con los ganadores de ‘Original y Copla’, Miguel Ángel Mellado y Antonio Luna, con la dirección del maestro Josemi. La cita es gratuita hasta completar aforo y las invitaciones ya se encuentran en la web www.almeriaculturaentradas.es o taquilla del Teatro Apolo.El Anfiteatro de la Rambla se sumará como escenario en esta segunda quincena de agosto como sede del 14º Happy Moy Fest el miércoles, 25 de agosto, desde las 20.00 horas con la participación de las bandas almerienses The Dry Mouths, Adiós Caballos, Gazelle Thomson y Baläte. Así, este tradicional festival de la escena almeriense que, históricamente, se ha venido desarrollando en la sala de conciertos La Caverna, pasa al aire libre para poder recibir un mayor aforo. Las entradas estarán a la venta en pocos días en www.almeriaculturaentradas.es.