Capital Éxito de la 1º jornada de los Juegos Deportivos Municipales de Orientación jueves 03 de marzo de 2022 , 18:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Parque de las Familias acogió la celebración de la cita donde contó con los ganadores desde categoría benjamín hasta los más veteranos La diversión y el aprendizaje son los dos pilares fundamentales para el Patronato Municipal de Deportes en cuanto a la participación de la base en los Juegos Deportivos Municipales. La competición estrella del PMD sigue su curso aportando diferentes valores a los deportistas almerienses que cada fin de semana practican el deporte que más les gusta. En este caso, la Orientación, una modalidad que ya ha arrancado por todo lo alto en el Parque de las Familias con coordinación del Club Surco y la participación de deportistas desde las categorías benjamín hasta los veteranos. Entre los ganadores en la categoría benjamín masculino, destacan Nicolás García, en primer puesto; Álvaro Nogales, en segundo lugar y Gael Pérez en el tercero. Para la categoría alevín femenino, Elena Brindley obtuvo el primer puesto; en alevín masculino, en primer lugar, Raúl Cuesta y en segunda posición Daniel García. La categoría infantil femenina, contó con la ganadora Raquel Pachón y en masculino, Rodrigo Dos Santos. En cadete masculino, Álvaro Hernández quedó en el primer puesto y en el segundo, Javier Nieto. En categoría senior A masculino y femenino, los ganadores fueron Domingo Rodríguez y Cristina Venegas. Mientras que, en senior B masculino y femenino, Luis Hens del Campo y Lidia Gómez. En categoría veterano A femenino y masculino, ganaron Belén Losilla y Antonio Herrera. En categoría veterano B, femenino y masculino, los campeones fueron Guadalupe Molina y Juan Pérez-Caballero. Para categoría Open Amarillo, Nicolás Herrera y en Open Rojo, Miguel Ángel Cedeño. El día martes 8 de marzo abrirán las inscripciones para la segunda prueba que se realizará en El Toyo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

