Capital Avanzan las obras de mejora de varias calles del barrio de Plaza de Toros jueves 03 de marzo de 2022 , 17:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha comprobado cómo avanza la actuación en las calles Lepanto, Noria, Castillo, La Palma y Limoneros, donde se ha renovado la red de abastecimiento y ahora se trabaja en el pavimento El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este jueves las obras de mejora que se están acometiendo en estos momentos en varias calles del barrio de la Plaza de Toros, en concreto, en las calles Lepanto, Noria, Castillo, La Palma y Limoneros. Una actuación integral que ha calificado de “muy ambiciosa”, en paralelo a la que se está ejecutando en calle Las Cruces. Acompañado de las concejalas de Servicios Municipales y Sostenibilidad Ambiental, Sacramento Sánchez y Margarita Cobos, y técnicos municipales, el alcalde ha comprobado cómo avanzan los trabajos, que cuentan con una inversión superior a los 200.000 euros. “Ya hemos renovado la red de abastecimiento para mejorar el servicio que se presta a todos los vecinos que viven aquí y ahora nos encontramos en la fase de adoquinado, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de estas calles y también la estética, unificándola a otras actuaciones similares que desde el Ayuntamiento ya hemos realizado en esta zona, haciendo de este espacio un lugar más amable, habitable, accesible y seguro”, ha explicado Fernández-Pacheco, poniendo de ejemplo la calle Ramos. Durante la visita a las obras, han sido varios los vecinos que se han acercado al primer edil y le han planteado sus dudas sobre las obras, que aunque pueden ser molestas, coinciden en que “son necesarias”. En este sentido, el alcalde les ha trasladado “el compromiso del Ayuntamiento de seguir mejorando el barrio, que siempre ha sido una prioridad, al igual que el resto de barrios de la ciudad; de hacerlo lo mejor posible y lo más rápido para así generar los mínimos inconvenientes”. La previsión es que antes de Semana Santa la actuación esté finalizada. Los trabajos en la calle Lepanto, Noria, Castillo, La Palma y Limoneros han consistido, en primer lugar, en la renovación de la red de abastecimiento donde ha sido necesario por estar deteriorada por el paso de los años, a cargo de la empresa concesionaria Aqualia, con una inversión superior a los 85.000 euros; y en una segunda fase – la actual -, en la demolición del pavimento para su nivelación, asfaltado y adoquinado. Obras que está ejecutando la empresa Nila y que cuentan con un presupuesto de 120.401,70 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

