Almería Éxito de ‘Una línea en el horizonte’, el teatro como sensibilización contra las violencias machistas viernes 28 de enero de 2022 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La obra, interpretada por los menores de los centros de protección de Purchena, ha contado con la colaboración de la Delegación territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, el Ayuntamiento de Purchena y la Federación de Mujeres del Almanzora Los menores de los centros de protección y acogida de El Valle y Los Cármenes de Purchena han sido los protagonistas de ‘Una línea en el horizonte’ una obra de teatro que consiguió el cartel de no hay billetes en el espacio escénico de esta localidad. Se trata de una representación que persigue la sensibilización de las violencias machistas, la desigualdad y el racismo dirigido por Antonio Lucas. Esta actividad ha contado con el respaldo y la colaboración de la Delegación territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, el Ayuntamiento de Purchena y la Federación de Mujeres del Almanzora, con el objetivo de concienciar a la población de la situación de estos menores no acompañados. La obra cuenta la historia de un grupo de chicas menores que residen en un centro, basada en la cotidianidad de su vida diaria y entremezcladas con sus sueños y frustraciones. La acción comienza cuando conocen el posible cierre por motivos económicos y deciden actuar para que no las separen de nuevo. Todo un reto para 20 adolescentes con dificultades con el idioma, que nunca se habían subido al escenario. Un drama musical que habla de superación, de amistad de miedo al futuro que nos acerca a problemas reales como las violencias que sufren las menores de origen extranjero ante la feroz demanda del sistema de explotación sexual de las mujeres. Una obra que profundiza en la inmigración, la pobreza, el racismo y la trata de seres humanos que y que funciona como una ventana para descubrir el trabajo de los centros de menores, que gestiona la Asociación InterProde y comprobar que son fundamentales para proteger a estas chicas y chicos. A la inauguración han asistido el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, el alcalde de Purchena, Juan Miguel Tortosa Conchillo, y la presidenta de la Federación de Mujeres del Almanzora (Femaxi), Remedios Serrano, quienes destacaron la importancia de la colaboración institucional para preservar los recursos públicos que proporcionan a los menores protección y herramientas para que puedan tener una vida digna y desarrollar proyectos pioneros de concienciación y formación como este, sin olvidar los puestos de trabajo que se generan, fundamentales para mantener o incluso aumentar la población en los municipios más pequeños, como el caso de Purchena. Coeducación La idea de incluir el teatro como herramienta didáctica surgió de la petición de las propias menores que expusieron su deseo en las conclusiones del proyecto El Jardín de la Igualdad que el año pasado realizó el Ayuntamiento de Purchena con cargo de los fondos de estado Pacto de Estado contra la violencia de Género en colaboración con Femaxi. Fruto de esta colaboración y gracias a la financiación del proyecto “Coeducaiguales, coeducación para una ciudadanía global”, por parte de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad de la Junta de Andalucía de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que ha permitido desarrollar un programa de formación mucho más amplio que contempla la utilización del teatro como herramienta de formación para la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia de género. Al acto acudieron la asesora de programas del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, María Montagut y las componentes del grupo de Teatro La Alcazaba de Baza, supervivientes de la violencia de género que meses atrás estrenaron en Purchena ‘Casa de Muñecas’, una escenografía teatral que sirvió para las menores como ejemplo de empoderamiento terapéutico, recuperación de la autoestima y formación preventiva ante las violencias machistas. Durante el estreno estuvieron arropados por parte de su profesorado del Instituto de Estudios Entre Sierras de Purchena y el personal de los centros. Al final de la actuación, Pasamontes quiso anunciar el apoyo de la Delegación territorial para que el proyecto siga creciendo y pueda ser también presentado en el auditorio Maestro Padilla de Almería, lo que supuso “una grata sorpresa” para las menores y los menores de los centros de Purchena, que acogieron la noticia con alegría y entusiasmo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

