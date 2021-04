PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Sociedad Expertos de Paco Perfumerías nos dan las claves para saber si un perfume es real o falso Escucha la noticia La fabricación de perfumes falsos está a la orden del día. El pasado año la Policía Nacional de Madrid desmanteló un laboratorio clandestino dedicado a las falsificaciones de perfumes. Desde Paco Perfumerías, la cadena referente en la venta de perfumes, explican cuáles son las claves para saber si un perfume es verdadero o falso. Al menos 1.300 perfumes fueron intervenidos el año pasado en una operación que llevó a cabo la Policía de Madrid en un laboratorio clandestino ubicado en Parla. El laboratorio, localizado a tan solo 25 Km de la capital, contaba con una nave de grandes dimensiones donde se llevaban a cabo las falsificaciones y se realizaba el etiquetado, sellado y empaquetado de los productos, siendo una de tantas intervenciones que se realizan en el país para evitar la falsificación de perfumes. Además, según explican desde la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), la utilización de perfumes falsificados puede suponer riesgos para la piel y para la salud a causa de la composición química de los mismos, provocando dermatitis, alergias o manchas en la piel. Los expertos en la venta y distribución oficial de las principales marcas de perfumes Paco Perfumerías explican algunos trucos para identificar si el perfume es original o falso. Esta e-Commerce con un total de 29 tiendas físicas distribuidas en diferentes puntos de España recomienda fijarse siempre en cuatro aspectos antes de comprar: el celofán, el estuche, el frasco y el etiquetado. Así mismo, indica cómo reconocer un perfume falso mediante el olfato. “Lo importante es tener en cuenta cinco aspectos esenciales para reconocer un perfume, estos son el celofán y el estuche, el frasco, el etiquetado y el interior del producto”, matizan. En Paco Perfumería llevan años dedicándose a la venta de perfumes de marca, concretamente desde el año 1991 cuando se inauguró la primera tienda física en la Gran Vía de las Germanías, en Valencia. Además, son distribuidores oficiales de las principales marcas de perfumes. En su tienda www.pacoperfumerias.com pueden encontrarse gran variedad de marcas originales como son Armani, Adolfo Domínguez, Valentino, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Rochas, Carolina Herrera, Paco Rabbane, Hugo Boss, Lancôme, Dior o Bulgari, entre otras. El celofán o embalaje Lo primero y más importante, explican desde la cadena de perfumerías, es asegurarse de que la fragancia cuenta con un celofán que envuelve la caja. Después, matizan, hay que fijarse en cómo ha sido embalado el producto. “El plástico que envuelve el perfume debe tener un plegado perfecto, uniforme con la caja. Los perfumes falsos suelen estar envueltos con un plástico más fino y de peor calidad, además de existir pliegues o espacios con aire”, señalan. Por tanto, a la hora de comprobar si se trata de una falsificación, es fundamental comprobar si existen varias dobleces en el celofán de plástico o si este se encuentra impoluto y perfectamente ajustado a la caja o estuche. El estuche del perfume “Una marca cuida mucho su marketing y el packaging de sus productos. Porque al encontrarse su perfume entre tanta variedad de fragancias en el expositor de una perfumería, necesita resaltar su envase con impresiones, brillos, texturas… que hagan más atractivo a su producto”, comentan. Las características de la caja o del estuche, por tanto, son de gran ayuda para detectar falsificaciones. Desde la cadena de belleza Paco Perfumerías matizan, así mismo, que los materiales que se emplean en los perfumes originales son de gran calidad, mientras que las falsificaciones utilizan cajas de cartón con un gramaje inferior y no tan resistentes. “Muchas de estas cajas se doblan con facilidad, ya que la calidad del material es inferior. Así mismo, suelen dejar desprotegido el perfume en su interior, habiendo vacíos que hacen que la botella se mueva de un lado a otro durante los traslados”, puntualizan. El etiquetado Otra de las formas de detectar los perfumes falsos, continúan desde la empresa valenciana, es el etiquetado del producto. “Por ley, todos los fabricantes tienen la obligación de desglosar los componentes de sus perfumes en el etiquetado o frasco e, incluso, en el libro que podemos encontrar en el interior de algunos estuches”, añaden los expertos. Así mismo, resaltan que cada perfume debe tener el código de barras, así como el número de lote y el código de trazabilidad. “El código de trazabilidad es utilizado por los fabricantes para indicar el recorrido que ha tenido el producto desde su fabricación”, comentan. Muchas de las falsificaciones, explican, carecen de algunas de estas variantes de etiquetado. El frasco, la calidad ante todo La fabricación del frasco es, en muchas ocasiones, más costosa que la obtención de la propia fragancia, tal como explican los especialistas. Las perfumerías le dan una gran importancia a su diseño y fabricación para poder destacar entre la competencia, existiendo verdaderas obras de arte e incluso museos, como el Museo del Perfume en Barcelona inaugurado en 1963 con el fin de mostrar al público la evolución de los frascos y recipientes de perfumes. “Un perfume original, tendrá un frasco con cristal de calidad, liso, transparente y de una única pieza”, explican desde Paco Perfumerías. La utilización de frascos de una sola pieza de cristal evita que el pegamento pueda contaminar la fragancia. “Si el frasco presenta relieves como resultado de la unión de dos moldes de cristal, nos encontramos ante un indicativo claro de que la fragancia es falsa”, especifican. Así mismo, desde la cadena especializada en la venta de perfumes de calidad indican que el tubo del dispensador debe ser recto y no estar curvado, encajando perfectamente con las dimensiones del frasco. El interior de los perfumes, el olor y la composición La experiencia de Paco Perfumería en el sector les ha convertido en referentes en la venta de perfumes de calidad, tal como podemos leer aquí y en otras opiniones verificadas, pero también en auténticos catadores de perfumes con un olfato afinado para detectar qué fragancias son originales y cuáles no. Desde la cadena de belleza referente en el país explican que un perfume suele necesitar un año para su fabricación, lo que implica que se cuida al máximo los detalles para que la composición sea perfecta y evitar que se degrade la fragancia. “La composición de los perfumes se basa en gran medida en alcohol de calidad, a diferencia de sus falsificaciones que utilizan ingredientes tóxicos, alergénicos y que provocan reacciones perjudiciales en el cuerpo”, explican. Así mismo, continúan, los colores de las principales marcas suelen ser pálidos, mientras que en las falsificaciones estos son más vivos. En cuanto al olor, remarcan, la fragancia del perfume falsa suele durar muy poco tiempo, mientras que la fragancia de los originales es mucho más persistente. Ahora bien, la pista definitiva para detectar perfumes falsos se encuentra en las burbujas. "Si al agitar un frasco de perfume se forman pequeñas burbujas que al instante desaparecen, será un buen perfume, de no ser el caso, estás ante una falsificación", concluyen.

