Níjar destinará 1,3 millones de euros al carril bici con fondos propios

viernes 23 de abril de 2021 , 17:49h

El campo de fútbol de Santa Olalla y el Pabellón Municipal tendrán 1,1 millones del remanente de tesorería en el plan de reactivación económica







El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Níjar ha aprobado las primeras inversiones a llevar a cabo dentro del plan de reactivación económica que el equipo de Gobierno de Esperanza Pérez Felices ha diseñado con los remanentes de tesorería acumulados. Se trata de fondos que el consistorio ha estado ahorrando y que con la nueva normativa de gasto público aprobada por el Gobierno de España permite su aplicación en inversiones locales. “Necesitamos reactivar esos sectores que se han visto mas paralizados durante la pandemia con inversiones en obras públicas que nos ayuden a cerrar capítulos históricos del municipio. Tanto el carril bici que unirá Campohermoso con San Isidro y que ahora sí va a ser una realidad, el campo de Santa Olalla, la ampliación del Pabellón de Deportes o el nuevo Parque de Bomberos, son obras que nos ayudarán a generar ese modelo de bienestar, de servicios y seguridad, que aumentarán la calidad de vida de todos los vecinos de Níjar”, afirma la primera edil.



De todas las inversiones en obra pública que se van a llevar a cabo con fondos propios y que han sido aprobadas en el pleno, el carril bici es sin duda la de mayor impacto por número de habitantes directamente beneficiados, ya que unirá los dos principales núcleos de población y aliviará la presión que actualmente padece la vía de comunicación más transitada de la comarca. La actuación implica la compra de los terrenos, alumbrado de todo el trazado, rotondas y pasarelas, que generarán no solamente un carril bici, sino una ordenación de todo el tramo para convertirlo en una verdadera vía de interés preferente en la comarca. “En los meses de pandemia hemos hecho ese trabajo previo con los propietarios de las parcelas afectadas y toda la programación, por lo que ahora toca adjudicar, construir y convertir este proyecto en una realidad”, asegura Esperanza Pérez.



Dentro del plan de inversiones con cargo a los fondos acumulados en el remanente municipal durante los últimos años, se encuentra el colector de Saneamiento de Níjar por San Isidro, como otra de las infraestructuras esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comarca. En este capítulo de obras públicas la inversión es de 1,8 millones de euros. “En Níjar se están invirtiendo en estos momentos casi 20 millones de euros en redes para la puesta en marcha de la nueva depuradora, pero entre los destrozos de la Dana estaban los colectores que deben evacuar esas aguas. Con esta inversión ponemos fin a ese problema y volvemos a reconducir las aguas residuales a su normal lugar de destino. Todas éstas son obras que nos habría gustado hacer al minuto siguiente de detectar el problema, pero es ahora cuando legalmente se pueden acometer y por tanto éste es el momento. Es ahora cuando hemos pasado, en seis años de gestión, de veinte millones de deuda y tres más de facturas en los cajones, a contar con capacidad inversora y eso no se puede olvidar tan rápido.”, expone la primera edil.



En el pleno también se ha dado cuenta de inversiones como la que supone el nuevo Parque de Bomberos de Níjar, que contará con un camión propio, edificio nuevo y un equipo humano mínimo de tres profesionales durante las 24 horas del día los 365 días del año. La alcaldesa ha explicado con detalle el alcance del acuerdo con el Consorcio de Bomberos de Levante, así como la programación de la construcción del edificio que albergará el servicio contra incendios.



Sobre los plazos, Esperanza Pérez ya ha adelantado que los servicios técnicos municipales trabajan a todo ritmo junto con las asistencias técnicas necesarias para la puesta en marcha de todas las obras programadas. “No solo podemos asegurar que muy pronto iremos en bici, y seguros, de Campohermoso a San Isidro, sino que paralelamente actuaremos en la ampliación del Pabellón de Deportes y en el campo de fútbol de Santa Olalla, porque esas obras van a ser inmediatas y formarán parte de esa Níjar que vamos a disfrutar tras este largo episodio de pandemia”.



En el pleno también se ha dado cuenta de los avances del plan que conjuntamente llevan a cabo empresarios, ongs y ayuntamiento, para solucionar definitivamente los problemas generados por los asentamientos y su utilización para atacar la imagen de la comarca y a su tejido productivo. “No hablamos sobre este asunto porque lo que toca es trabajar para dar soluciones. Lo estamos haciendo bien y la prueba de ello es que nuestros verdaderos enemigos comerciales o territoriales van a intentar sacar todas las imágenes que puedan ahora, porque saben que son unos recursos de imagen que en unos meses ya no podrán utilizar para señalarnos”, explica Esperanza Pérez Felices.