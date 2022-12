Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Exposiciones de arte cautivadoras en Madrid Ismael Martos Martínez Más artículos de este autor Por Escucha la noticia La temática sobre la que va a tratar el par de recomendaciones de hoy es perfecta para aquellos que tengan una pasión especial por las obras de arte y para quienes estén dispuestos a salir de las exposiciones habiendo aprendido datos muy interesantes sobre artistas y la historia del mundo que les rodea. Ya sea que quieras ir sólo o acompañado, te aconsejamos que no dejes pasar la oportunidad de presenciar estas exposiciones en la fantástica ciudad de Madrid. Tutankamon, la Exposición Inmersiva Este 2022 se cumplen cien años de uno de los mayores hallazgos arqueológicos de todos los tiempos: la tumba de Tutankamón. Además, se cumplen 200 años desde el desciframiento de la piedra de Rosetta, gracias a la cual los jeroglíficos egipcios empezaron a contarnos la historia de una civilización fascinante. Visitar esta exposición es la mejor manera de rendir homenaje a todos estos acontecimientos. En esta exposición inmersiva podrás disfrutar de tesoros, tumbas, templos y misterios del antiguo Egipto. Viajarás de la mano del Faraón Niño para conocer la historia de esta mágica civilización con un gran despliegue tecnológico y audiovisual nunca antes visto. Para los más pequeños, esto será como vivir la aventura más alucinante de sus vidas, y los adultos disfrutarán aprendiendo sobre los datos más curiosos de la arqueología y los misterios que siguen sin resolver. La duración es de 90 minutos, así que la estancia no será pesada en absoluto y todo el mundo querrá repetir. 'Tutankamon, la Exposición Inmersiva' se encuentra en la Nave 16 del Matadero de Madrid. Hay packs de entradas adaptados para las familias, para grupos de más de 10 personas y para colectivos especiales. Consulta el precio de cada uno aquí. Visitas Teatralizadas del Teatro Lara Corría el año 1880 cuando Don Cándido Lara, un soñador empresario de la ciudad, estrenaría su Bombonera a más puro estilo parisino con la obra Bretón de los Herreros, y el Teatro Lara comenzaría a acumular sueños cumplidos, fracasos y éxitos. Han pasado más de cien años desde que este lugar empezó a recibir a actores y actrices que harían posibles las obras de teatro que tan queridas han sido. Visitar el Teatro Lara es equivalente a disfrutar de las mejores y más entretenidas obras de teatro del país. Con la cantidad de sorpresas que trae la compañía Los Absurdos es imposible sentir que se está perdiendo el tiempo mientras estamos sentados en la butaca. Patricia y Alfonso Mendiguchía son los encargados de guiar a los visitantes por esta expedición por el teatro, que no tiene nada que ver con las típicas y tediosas a las que estamos acostumbrados. El día 16 de diciembre hay que tener la agenda libre, pues tendrá lugar este esperado acontecimiento en el número 15 de la Corredera Baja de San Pablo. Si quieres saber cuánto cuesta disfrutar de esta experiencia pincha aquí. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)