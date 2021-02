Fallece Chick Corea, la estrella de la última edición del Festival Flamenco

viernes 12 de febrero de 2021 , 15:57h

El concejal de Cultura, Diego Cruz, recuerda que "nos enamoró con un concierto histórico para nuestra ciudad", en una cita con la Spanish Heart Band capitaneada por Niño Josele





En la noche del jueves se hizo público el luctuoso comunicado en el que se anunciaba el fallecimiento del artista internacional Chick Corea, que se produjo el pasado martes, día 9. “Con gran tristeza anunciamos que el 9 de febrero, Chick Corea falleció a los 79 años de edad, de una rara forma de cáncer que sólo fue descubierta recientemente. Fue un amado esposo, padre y abuelo, y un gran mentor y amigo para muchos”. Una estrella mundial que se pudo disfrutar en Almería en lo que fue la última edición hasta la fecha del Festival Flamenco de Almería, celebrado en julio de 2019.



El concejal del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, recuerda que "nos enamoró con un concierto histórico para nuestra ciudad", en una cita con la Spanish Heart Band capitaneada por Niño Josele. “Se rozó colgar el cartel de entradas agotadas. Fue una noche mágica en la que Chick hizo gala de una enorme cercanía y ofreció más de dos horas de concierto de muy alto nivel de ejecución y creatividad”, apunta Diego Cruz.



“Fue la primera vez que el multipremiado músico de fama internacional actuaba en un festival de flamenco propiamente dicho, un hecho que le supuso un atractivo añadido para aceptar estar en Almería, en uno de los únicos cuatro conciertos que ofreció en España en 2019”, concluye Diego Cruz.



El comunicado emitido desde los canales oficiales de Chick Corea contenía unas palabras del músico, de cara a todos sus seguidores. Decía así: “Quiero agradecer a todos aquellos que a lo largo de mi carrera me han ayudado a mantener brillando el fuego de la música. Tengo la esperanza de que aquellos que tienen un tintero con el que poder tocar, escribir o actuar lo hagan. Si no es por ti mismo, entonces que sea por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesite más artistas, sino que también necesita mucha diversión”.



Y continúa: “Y a mis increíbles amigos músicos, que han sido como mi familia desde que os conozco: Ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos vosotros. Mi misión siempre ha sido traer la alegría de crear allí donde pudiera, y haberlo hecho con todos los artistas que admiro. Esta ha sido la riqueza de mi vida”.





Sobre Chick Corea

Crónica íntegra del concierto del 24 julio de 2019

Chick Corea presentaba en aquella gira una nueva banda, compuesta por 8 músicos y cargada de flamenco, jazz y ritmos latinos. The Spanish Heart Band toma su nombre del disco publicado en 1976, y está compuesta por un elenco de lujo.Desde que tocara por primera vez con la leyenda de la guitarra, Paco de Lucía, Chick ha desarrollado un profundo repertorio de brillante jazz latino, destacando “Spain” (standard contemporáneo) imprescindible dentro de su amplísimo repertorio en cualquiera de sus conciertos alrededor del mundo, incluida en el primer álbum de inspiración world-groove, de su banda, ‘Return to Forever’, así como el tema “Sometime ago / La fiesta”. Paco de Lucía llegó a decir de Chick que “él sí que había revolucionado el flamenco”, que era como un guitarrista flamenco, pero con dos guitarras, una en cada mano.Corea ha alcanzado el estatus de icono en la música. El tecladista, compositor y líder de varias formaciones es el cuarto artista más nominado en la historia de los Premios Grammy con 63 nominaciones y 22 premios, además de varios Grammy Latinos. Chick ha interpretado un sorprendente número de estilos musicales en su carrera: vanguardias, bebop, jazz-rock, fusión, canciones infantiles, de música de cámara o sinfonías. Desde sus inicios en las míticas bandas del trompetista Miles Davis, que sacudieron el género a finales de los años 60 y principios de los 70.Sin embargo, Chick nunca ha sido más productivo que en el siglo XXI, ya sea tocando el piano acústico o los teclados eléctricos, liderando múltiples bandas, tocando solo o colaborando con multitud de proyectos. Ha sido nombrado artista del año tres veces en esta década en la encuesta de lectores de la prestigiosa publicación de jazz Down Beat. Nacido en Massachusetts en 1941, sigue siendo un espíritu creativo incansable, reinventándose continuamente a través de su arte. Como ha dicho The New York Times, es “una luz, exuberante y eternamente joven”.Una auténtica delicatesen. La plaza de toros de Almería rozó anoche el cartel de ‘entradas agotadas’ con el concierto de Chick Corea & The Spanish Heart Band, que supuso, a la postre, la guinda final del 53º Festival de Flamenco y Danza, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, que se ha venido desarrollando desde principios del presente mes de julio con una variada gama de propuestas.Almería puede presumir desde anoche de haber disfrutado de la música que propone el artista norteamericano en esta gira mundial que solo tendrá cuatro conciertos exclusivos en España. Cerca de 2.000 personas pudieron gozar de un auténtico deleite para los sentidos con Chick Corea al frente de The Spanish Heart Band, el elenco de auténtico lujo en el que centraron la mayoría de miradas y aplausos el guitarrista almeriense Niño Josele y otro gran conocido para el público de la ciudad, como es el saxofonista madrileño Jorge Pardo, que ayer también demostró la maestría con la flauta.Junto a ellos, el maestro cubano Carlitos Del Puerto al bajo, con Marcus Gilmore a la batería y Luisito Quintero para completar la base rítmica. Una luminosa y brillante sección de metales con Michael Rodríguez a la trompeta y Steve Davis en el trombón y el baile eléctrico y racial de Nino de los Reyes.Con estos mimbres, difícil era no hacer un combinado sabroso. Y así fue, un Corea cercano y muy comunicativo con el público desplegó lo más granado de su último disco, ‘Antidote’, cuyo tema homónimo fue precisamente con el que dio salida al recital. Un largo desarrollo sobre el que basaron, a modo de presentación completa del combo, solos individuales de cada uno de los componentes, dejando claro a primeras de cambio que nadie iba a flaquear en el transcurso del concierto, virtuosismo individual al servicio del colectivo.Un repertorio en el que fueron constantes las referencias al genio de las seis cuerdas, Paco de Lucía, clave para que Chick Corea desarrollara su conocimiento en el flamenco, añadiendo con su personal sensibilidad la riqueza de dicha música al imponente acervo propio, donde el jazz, desde su lado más clásico pasando por lo latino, reina con maestría. Así latió en ‘The Yellow Nimbus’, del inolvidable ‘Touchstone’, revisada en el nuevo y último trabajo, que sonó casi en su totalidad.Entre los momentos más emocionantes, los diálogos entre el piano de Chick Corea y la guitarra de Niño Josele, o entre la conga de Luisito Quintero y el zapateado de De Los Reyes y, especialmente ovacionados, ‘La Fiesta’, la versión de ‘Zyryab’, símbolo de la unión que Paco de Lucía hizo al jazz con un sexteto en el que se encontraban Jorge Pardo y el propio Chick y ese ‘Spain’ donde se toman partituras de Joaquín Rodrigo.El colofón majestuoso a una noche que ya forma parte de la lista histórica de grandes conciertos internacionales de la ciudad y que cerró un Festival de Flamenco y Danza que también ha contado con destacados nombres como el Ballet Nacional de España, Tomatito, José Mercé, el Ballet Flamenco de Andalucía, La Tremendita, María José Pérez o José del Tomate.