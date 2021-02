Así quedan las medidas anticovid-19 en toda Almería

viernes 12 de febrero de 2021 , 15:43h

32 MUNICIPIOS RECUPERAN MOVILIDAD O SERVICIOS

La tasa de incidencia del covid en la capital almeriense se sitúa este viernes en los 984,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que le permitiría recuperar este sábado su actividad económica no esencial y, por tanto, volver a abrir bares, restaurantes, comercios, concesionarios o gimnasios, entre otro tipo de establecimientos una vez que dicha condición se fije por parte del comité territorial de alto impacto de Almería ante la reunión de este viernes tras posponer su encuentro de este jueves por "ajustes administrativos".Según los datos ofrecidos por el Gobierno andaluz, la ciudad almeriense ha sumado desde la jornada de este jueves 174 nuevos casos de contagio --25 más que en la anterior--, si bien la tasa ha bajado en 15,9 puntos respecto a la jornada anterior, cuando se situaba en 1.000,4, lo que habría impedido rebajar las restricciones y bajar de grado 2 al grado 1 dentro del nivel de alerta 4 en la que se encuentra la capital.Almería acumula en los últimos 14 días un total de 1.982 positivos detectados. Cabe recordar que el pasado viernes la tasa de contagio estaba en 1.270,1 casos por cada 100.000 habitantes, cuando se habían contabilizado 2.557 positivos en los 14 días anteriores.La flexibilización de las medidas permitirán a los establecimientos recuperar el horario comercial limitado, con apertura hasta las 18,00 horas, así como la apertura de bares y restaurantes con aforos restringidos y reuniones de un máximo de cuatro personas por mesa, entre otros aspectos.La tasa de contagio en la provincia se sitúa este jueves en los 804,7 casos por cada 100.000 habitantes, con lo que sigue siendo la que acumula una mayor incidencia en Andalucía, donde la tasa media se sitúa en los 583,7 casos por cada 100.000 habitantes.Ante la previsión de la bajada de la tasa antes de que se conocieran los datos, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, ha manifestado su "alegría" por ver cómo la provincia "está venciendo la tercera ola del covid" y va por "el buen camino", aunque ha pedido que "no nos relajemos" ante la mejora de datos."No se ha ganado ninguna batalla, que queda mucha lucha por delante", ha indicado la delegada, quien ha señalado que si a partir de este sábado se retoman actividad que permitan salir a la calle, se haga "con mucha seguridad". "Nos queda todavía un largo camino para hablar en pasado del covid", ha indicado.

A tenor de los datos que maneja la Consejería de Salud y Familias, un total de 32 municipios de la provincia recuperarán la movilidad o la actividad económica no esencial ante la mejora de sus registros este jueves.



En total, 19 municipios recuperarán el comercio no esencial después de que su tasa descienda del millar de casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de Alicún, Almería capital, Almócita, Níjar, Pechina, Tabernas, Albox, Chirivel, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Macael, Oria, Pulpí, Somontín, Adra y Laujar de Andarax. Asimismo, Taberno, Fines e Instinción, que tenían cierre no esencial, pasan directamente a abrir además su perímetro tras bajar también de los 500 casos.



Abren sus fronteras municipales otros 14 localidades al bajar de la tasa de los 500 casos por cada 100.000 habitantes las localidades de Bentarique, Canjáyar, Huécija, Padules, Rágol, Rioja, Sorbas, Arboleas, Serón, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Zurgena, Berja y Roquetas de Mar.



Por el contrario, cesa su actividad no esencial el municipio de Senés, al situarse en los 2.422,1 casos por cada 100.000 habitantes, con lo que se une durante al menos una semana a otros 20 municipios, que son Alhama de Almería, Benahadux, Carboneras, Fiñana, Huércal de Almería, Viator, Antas, Armuña del Almanzora, Bacares, Los Gallardos, Garrucha, Lúcar, Mojácar, Olula del Río, Tíjola, Turre, Urrácal, Vera, Balanegra y Bayárcal.



A los municipios que cierran su perímetro desde este sábado se unen Turrillas, con una tasa de 806,5 casos, así como otros dos que, con la tasa de este jueves no lo hubieran hecho: Gádor (527,4) y Santa Fe de Mondújar (650,8). Estos tres municipios se unen a Íllar, Bédar, Partaloa, Purchena, Sierro, Suflí, Alcolea, El Ejido y Vícar, que ya contaban con la medida. En total son 12 municipios con cierre perimetral desde el sábado.

400 NUEVOS POSITIVOS

La provincia de Almería ha sumado este viernes covid-19 un total de 400 casos positivos, lo que supone un incremento con respecto a la jornada anterior de 21 casos, lo que deja 42.339 positivos acumulados desde el inicio de la pandemia.



Con 359 personas curadas que elevan el total acumulado hasta los 27.147 pacientes recuperados, el número de casos activos aumenta hasta los 14.432 positivos, en base también a los ocho fallecimientos que sitúan la cifra total de muertes en 551 tras los dos decesos en Adra y uno en cada uno de los municipios de Alhama de Almería, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Fines, Vera y El Ejido.



En cuanto a las hospitalizaciones, desde la jornada anterior se han producido 28 nuevos ingresos hospitalarios, con lo que ya son 2.566 los pacientes que han precisado su asistencia en un centro sanitario. Igualmente, las UCI acumulan el paso de 360 pacientes tras el ingreso de siete más desde la jornada anterior.



Los hospitales públicos y privados de la provincia mantienen a 386 pacientes de los que 79 están en la UCI --siete menos que este jueves--, lo que supone una mejoría con respecto al viernes de la semana pasada cuando había 450 pacientes ingresados de los que 93 estaban en UCI.