Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Fallece el Fiscal Juan Manuel de Oña Navarro Rafael Leopoldo Aguilera Más artículos de este autor Por miércoles 15 de mayo de 2024 , 12:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia He llegado a casa tras regresar del trabajo y revisando los diferentes mensajes de WhatsApp he visualizado uno de la gerencia del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, en el que se me ha hecho un nudo en el estómago al ver de la persona que se señalaba bajo el símbolo de la Cruz en forma de esquela mortuoria por la que se rogaba a Dios en caridad por el alma del difunto señor Don Juan Manuel de Oña Navarro, que falleció el día 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad. Siento no haber podido asistir a las exequias fúnebres para transmitir a la familia mi pésame y condolencias, esperaré a la Santa Misa de difuntos. Se nos ha marchado a la vida eterna una gran persona, una persona íntegra, honesta, que huía de las alabanzas y los méritos, un excelente jurista, un amante de nuestra indaliana tierra almeriense bañada por el mar mediterráneo, de sus tradiciones, de su Virgen del Mar, desde que nació un místico día 9 de Febrero de 1944, cursando sus estudios de Bachillerato en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Almería y Colegio La Salle de Almería; licenciándose en Derecho por la Universidad de Granada en Junio de 1965 e ingresando en la Escuela Judicial en Mayo de 1969, optando por la Carrera Fiscal. Cursos monográficos de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería, asistencia a numerosos Cursos y Jornadas, relacionados con diferentes disciplinas jurídicas, especialmente las vinculadas al Derecho Penal y Procesal. Como destinos en la carrera fiscal - Abogado Fiscal Audiencia Territorial de Oviedo (22-mayo-1970 a 3-julio-1971). - Abogado Fiscal Audiencia Provincial de Cádiz (22-julio-1971 a diciembre-1976). - Teniente Fiscal Audiencia Provincial de Cádiz (21-diciembre-1976 a 14-abril-1987). - Fiscal Jefe Audiencia Provincial de Almería (29-abril-1987-4 abril 2006). - Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía General del Estado. - Fiscal de Sala Emérito del Tribunal Supremo hasta el día 1 de Septiembre de 2015. - Perteneció al Consejo Fiscal desde julio de 1987 a octubre de 1992. – Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, Cruz Distinguida de 1ª Clase de San Raimundo de Peñafort; Medalla de Oro de La Provincia de Almería; Cruz al Mérito Policial, entre otras condecoraciones, siendo Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, cuyo discurso de ingreso versó: “¿Hacia un Derecho Penal Utilitario?”, leído el día 27 de Enero de 2006. Si hubiera que calificarlo, sin duda alguna, hubiese sido “cum laude” sobresaliente. Como docente, Profesor Tutor de Derecho Penal en el Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Cádiz, desde 1974-1.987 y de Derecho Civil y Derecho Romano en el Centro de la UNED de Almería desde 1987 a 1990. - Profesor Asociado de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería, desde el curso 1989-1990 hasta el curso 2004-2005. - Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Almería. Publicaciones y ponencias. Ha intervenido como Director y Ponente en numerosos Cursos, Jornadas y Seminarios, relacionados con la materia de su especialidad, particularmente de derecho penal y derecho procesal, así como ha impartido conferencias en diferentes foros esencialmente relacionadas con las citadas especialidades, destacando por cercanía funcional en la Escuela de la Policía Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, quien nos dejó un grato recuerdo profesional y personal, y su inmenso conocimiento disertado didácticamente y metodológicamente con loable y plausible sapiencia y sabiduría, recibiendo del claustro de profesores la medalla de la Policía Local de manos del Alcalde Gabriel Amat. Asimismo, recibió la Medalla de Oro de la Provincia de Almería Juan Manuel de Oña por su vocación, trabajo y entrega personal y profesional a la sociedad almeriense, en virtud del acuerdo del Pleno de 27 de octubre de 2006, siéndole entregado en el acto Institucional Día de la Provincia, celebrado el 19 de noviembre de 2006 en El Ejido. Quiero terminar con estas palabras de Juan Manuel de Oña Navarro, un referente en el ámbito del Ministerio Público, durante su paso por el Tribunal Supremo, al que también tuve ocasión de poder realizarle una entrevista para la revista LABOR del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería: “Aunque las cifras de la siniestralidad laboral en España siguen siendo elevadas e "impropias de un país con nuestro grado de desarrollo", Juan Manuel de Oña Navarro considera que "algo hemos mejorado como refleja el descenso del número de accidentes mortales, pero también porque el funcionamiento de las instituciones está yendo a mejor". Aun así, es consciente de que todavía "las cifras no soportan la comparación con los países de nuestro entorno". De igual modo, considera que "su trabajo tiene cierta capacidad de advertencia, puesto que el Derecho Penal tiene una función preventiva, es el último argumento del ordenamiento jurídico y cuando fracasan el resto de medidas llega el momento del Derecho Penal, que es de consecuencias más severas". Nuestro más sentido pésame y condolencias a su esposa Emma Wilhelmi Pérez, sus hijos Marta, Emma y María, sus hijos políticos Pedro Pablo, Román y mi compañero Daniel; sus nietos Pablo, Celia, Julia y Carlos; sus hermanos Constanza, Pilar, Francisco + y María, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, así como, amistades y a toda la comunidad de operadores jurídicos. Requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace.