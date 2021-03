Almería Fallece el teniente fiscal de Almería que investigó el caso 'Poniente' miércoles 24 de marzo de 2021 , 18:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Jesús Gázquez, ha fallecido este miércoles





El teniente fiscal de Almería y delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Jesús Gázquez, ha fallecido este miércoles.



Gázquez, quien asumió el cargo de número dos de la Fiscalía Provincial en junio de 2020 tras la jubilación de su antecesor, ha liderado durante casi 14 años la investigación de la mayor operación contra la corrupción en Almería, el caso 'Poniente', que se está sustanciando ahora mismo ante la Audiencia Provincial.



Acudió por última vez al macrojuicio que se celebra desde febrero en el Palacio y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar, hace dos semanas para practicar algunos de los interrogatorios a los acusados.



En su cuenta en la red social Twitter, el Colegio de Abogados de Almería ha destacado su "espíritu incansable" que le ha llevado "a trabajar hasta el último día en la vista del caso 'Poniente' al tiempo que ha remarcado "su colaboración y respeto a la Abogacía".



Jesús Gázquez, natural de Berja (Almería), ha desarrollado su actividad desde 1987 en la Audiencia Provincial de Almería, donde, entre otras cuestiones, se especializó en asuntos de Menores, y en 2006 fue designado como delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

