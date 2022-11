Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Fallece un joven de 16 años tras caer de un quinto piso en una obra en Halloween lunes 07 de noviembre de 2022 , 18:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un joven de 16 años ha fallecido en el Hospital Universitario de Torrecárdenas de Almería por las graves heridas sufridas al caer desde un quinto piso de una obra "en construcción" de la barriada de El Toyo-Retamar de la capital durante la pasada Noche de Halloween. Según ha informado un portavoz de la Comisaría Provincial, la caída mortal se produjo a las 03,00 horas del 1 de noviembre en un edificio en obras "vallado" localizado en la calle Juegos de Pescara. La investigación apunta a que el menor habría accedido al edificio junto a su hermano y a un amigo para hacer botellón y que cayó al vacío tras subir a la quinta planta. Tras el aviso, acudieron al lugar agentes de la Policía Local y un dispositivo sanitario del 061, que procedió a su evacuación en ambulancia medicalizada hasta un centro sanitario por "traumatismo con herida occipital". El joven de 16 años ingresó en estado grave en el Hospital Torrecárdenas de la capital, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia, aunque finalmente ha fallecido, según han indicado fuentes sanitarias. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

