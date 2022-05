Sucesos Fallece un niño de 9 años ahogado en una balsa de agua en El Ejido domingo 08 de mayo de 2022 , 19:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los Bomberos han rescatado el cuerpo sin vida del menor del interior de la balsa Un niño de nueve años de edad ha fallecido esta tarde ahogado en una balsa de agua en la población de El Ejido, en Almería, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El Teléfono 112 recibió a las 17.10 horas un aviso por un menor caído en una balsa en la zona de Santa María del Aguila en El Ejido. Rápidamente, se alertó a los Bomberos de Poniente, a Guardia Civil, Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Una vez en el lugar, los Bomberos rescataron el cuerpo del menor. Aunque se procedió a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, no han podido hacer nada por salvar su vida. Se ha activado el protocolo judicial a la espera de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el suceso. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

