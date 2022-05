Capital El Carnaval sale al encuentro de los almerienses con su alegre Desfile domingo 08 de mayo de 2022 , 20:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por la tarde, el Auditorio ha acogido la Gala de la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía, donde ha entregado sus premios El Carnaval ha salido al encuentro de los almerienses en un intenso fin de semana dentro del denominado Carnaval de Calle. Había ganas de celebrarlo con la gente y se ha notado en las actividades celebradas a lo largo del sábado y domingo, desde castillos inflables y concurso de disfraces el sábado, pasando por mercado medieval de fantasía y un gran domingo que ha contado con el multitudinario desfile de Carnaval, la fiesta de la sobrasada y, por la tarde, la gala de la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía (COTECA). Todo ello organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y la Federación Municipal de Carnaval de Almería (FEMACA). El desfile ha contado con numerosos grupos de carnaval no cantado, que han acudido de toda la provincia, junto con el desfile de grupos del carnaval cantado, tanto adulto como los del festival infantil, por lo que ha habido un alto número de participantes, además de grupos de baile como los de Kalesi. Ha sido un gran espectáculo que ha partido desde la Plaza del Educador y ha continuado por las Avenida Obispo Orberá y la Avenida Federico García Lorca hasta llegar al Anfiteatro de la Rambla, donde se ha desarrollado la Fiesta de la Sobresada y han actuado algunas de las agrupaciones. La alegría y el colorido de las agrupaciones que han participado en el concurso, que han cantado a los almerienses, pasando por los bailes de asociaciones de países de Latinoamérica afincadas en Almería, y con el sol como acompañante, ha sido una hora de desfile donde el colorido, la música y el baile ha acompañado todo el pasacalles, con numerosos almerienses en las calles. “Almería es Carnaval”, “Carnaval te quiero” y espontáneos “A primera, a primera”, recordando la victoria de ayer de la UDAlmería han sido algunos de los estribillos que se han escuchado, junto a las letras de los temas que han participado en el concurso de agrupaciones. El desfile ha tenido como meta su llegada al Anfiteatro de la Rambla, donde se han repartido miles de bocadillos de sobrasada y refrescos o cerveza en la tradicional fiesta que aprovecha este espacio de la ciudad para reunir las actuaciones de las agrupaciones, que se han prolongado durante todo el mediodía y hasta bien entrada la tarde. El concejal de Cultura, Diego Cruz, afirma que “el Carnaval es una tradición de Almería que se vive tanto en los espacios escénicos de la ciudad como en las calles. Ha habido mucha gente disfrazada, un gran ambiente y una alegría que todos deseábamos en dos jornadas para disfrutar al máximo con el Carnaval”. Gala COTECA Por la tarde el foco de la actividad carnavalera se ha trasladado al Auditorio Municipal Maestro Padilla con la gala de COTECA, que fue alternando la entrega de premios de COTECA con actuaciones de más 150 artistas, comenzando con el Conservatorio de Danza Kina Jiménez, pasando por el Instituto de Artes Escénicas Inartesca, la academia de baile Pas de Deux, la obra de teatro ‘Ganas de reñir’, la proyección del corto ‘La noche de todos los santos’, el grupo de baile Kalesi y las murgas ‘Los Experimentados’ y ‘Los que vienen de recogía’, del carnaval 2022. Una gala que contó con la presencia de numerosas autoridades, como la bienvenida del concejal de Cultura, Diego Cruz, además pregonero del Carnaval de este año, que dio la enhorabuena “a los carnavaleros, a todos los premiados que se van a subir al escenario esta noche, así como a los más de 150 artistas de todas las edades y disciplinas que van a compartir su arte con nosotros”, o la presencia del concejal Juan José Alonso y el delegado provincial de Turismo de la Junta de Andalucía, Vicente García Egea COTECA ha premiado este año con su máxima distinción, el Antifaz de Oro, al Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial de Almería, “por la labor de fomento de la cultura y patrimonio almeriense, en todas sus facetas y por haber publicado el primer libro de la historia del Carnaval almeriense, por el trabajo conjunto de muchas personas de todos los ámbitos y el impulso y esfuerzo que desde el Instituto han conseguido que Almería sea un referente a nivel nacional, al propiciar y fomentar el estudio, la investigación y divulgación de las peculiaridades de la provincia de Almería en todos los ámbitos del conocimiento”, apunta el acta. También fueron distinguidos por su labor la Asociación Amigos de la Alcazaba, el director de teatro Mariano Sopedra, el periódico Diario de Almería y la Asociación de Ucranianos en Almería, personalizada en Nadie Rudenko. Próximo fin de semana El segundo fin de semana de mayo volverá a contar con actividades. El sábado, 14 de mayo, habrá carnaval callejero con actuaciones de grupos en el Mirador de la Rambla, talleres infantiles y castillos inflables desde las 11.00 horas y habrá una gran gala solidaria con baile de Carnaval con cena tipo cóctel a beneficio de la Asociación Amigos Contra El Cáncer. Por último, el domingo, 15 de mayo, será el Entierro de la Sardina, que vuelve a la ubicación que tan bien funcionó en 2020, en la Plaza de la Constitución, recorriendo la comitiva desde las 12.00 horas el Paseo en sentido ascendente, Puerta de Purchena y calle de Las Tiendas hasta su llegada a la Plaza Vieja, donde habrá actuaciones, lectura de testamento y quema de la sardina carnavalera. 