Fallece un trabajador y dos resultan heridos en una fábrica de Cantoria martes 31 de agosto de 2021 , 20:53h

El accidente se ha producido al encenderse accidentalmente una máquina trituradora





Un trabajador de 30 años ha fallecido esta tarde y otros dos han resultado heridos tras un accidente laboral que ha tenido lugar en un fábrica ubicada en Cantoria (Almería), según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



Sobre las 18.40 horas, el 112 ha sido informado por parte de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de un accidente ocurrido en una factoría situada en la carretera A-334. Inmediatamente se ha dado aviso a la Policía Local y a la Guardia Civil, que ha indicado que el siniestro se ha producido cuando se ha encendido de forma accidental una máquina trituradora.



Fuentes del Instituto Armado y de EPES han confirmado el fallecimiento de un hombre de 30 años como consecuencia del accidente. El helicóptero sanitario ha evacuado, además, a otro trabajador de 29 años que ha resultado herido grave al hospital de Huércal-Overa. Un hombre más, de 32 años y en estado leve, ha sido evacuado al centro de salud de la localidad.



