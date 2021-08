Ciudadanos critica que los regantes tenga que pagar agua "a precio de gasolina"

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha criticado este martes que el Ayuntamiento trate de cobrar el agua desalada a los regantes de la capital "a precio de gasolina" a través de un convenio "abusivo" en el que se refleja un precio de "0,7754 euros el metro cúbico", lo que ha tildado de "disparate".



"Es esperpéntico que el PP trate de cobrar el agua desalada a nuestros regantes a precio de gasolina; no vamos a permitir un atraco a mano armada al campo almeriense", ha dicho Cazorla ante el convenio con los regantes de CGUAL con los que el equipo de gobierno se ha reunido recientemente para instarles de nuevo a firmar para poder poner en marcha un bastidor más en la desaladora que garantice el suministro hídrico.



El portavoz ha advertido que el coste del agua superará "el euro por metro cúbico cuando se le añadan los costes adicionales", por lo que cree que es "todo un sin sentido" ya que con ese precio "la mayoría de los cultivos del campo almeriense no son rentables".



Además, ha afeado la "contradicción" que supone que "por un lado, el propio equipo de gobierno admite que el precio del agua desalada se reduce cuando se aumenta el número de bastidores en funcionamiento, pero, por otro lado, con el convenio que se pretende hacer firmar a los regantes, ese precio se incrementa en siete céntimos poniendo en marcha un bastidor más, lo cual no tiene ni pies ni cabeza".



El edil 'naranja', que ha estado acompañado del presidente de la asociación de pozos y norias de Almería, José del Águila, ha criticado también que "se pretende cobrar a nuestros agricultores 80.000 euros al mes aún sin consumir el agua, y un aval de unos 881.000 euros en base a la producción de seis meses por la parte fija y por la variable".



"Todo este despropósito se suma a los vídeos que nos están llegando por redes sociales, donde se muestra cómo se vierte agua depurada directamente al mar por Costacabana. De ser esto cierto, estamos tirando al mar agua depurada perfectamente válida para el riego, para, acto seguido, extraer agua tanto del mar como del acuífero sobreexplotado del Bajo Andarax y vendérsela a los regantes a precios desorbitados", ha explicado.



Cazorla ha defendido la postura de Ciudadanos ante el aumento de producción de agua desalada. "No me cansaré de repetirlo; nosotros apoyamos que se deje de esquilmar el acuífero del Poniente, pero no a costa de esquilmar el de Almería, como está demostrado, con informes técnicos de la UAL, que sucede actualmente con una desaladora que extrae hasta un 25 por ciento del acuífero de agua dulce, y que afecta negativamente a la Vega de Almería, secando sus pozos y norias", ha dicho.



En ese sentido, ha reiterado como solución acometer una "obra de urgencia" con la que "se garantice que la extracción de agua se produce, en su totalidad, desde el mar, como sucede en prácticamente todas las desaladoras de España" al mismo tiempo que ha insistido en que "podemos acudir a fondos europeos para subvencionar tanto esa obra como el aumento de los costes energéticos que conlleva poner más bastidores en funcionamiento".

EL AYUNTAMIENTO, "AL LADO DE LOS AGRICULTORES"

El Ayuntamiento inició a finales de julio el trámite para abrir un bastidor más en la planta desaladora de Almería que pudiera garantizar el agua para el riego que habían solicitado los regantes de la CGUAL, sentido en el que han recordado que están "al lado de los agricultores".



Una vez comunicada la cesión del agua, Sostenibilidad Ambiental ha estado a la espera de una respuesta positiva por parte de los demandantes del agua, ya que resulta "perceptiva" la firma de un convenio que regule las condiciones del suministro de agua desalada. Un convenio que, de momento, no habrían suscrito los regantes.



"No hay problema alguno para que desde el Ayuntamiento de Almería se dé agua desalada a los agricultores para el riego de los cultivos, tal y como ha indicado la Junta de Andalucía que, como autoridad competente en la materia, trasladaba al Ayuntamiento de la capital la autorización temporal de disposición de agua para los regantes".



No obstante, ha recordado la concejal, que sí que resulta fundamental que la CGUAL conteste afirmativamente al trámite iniciado en julio para poder poner en marcha un bastidor más en la desaladora que garantice el suministro hídrico.



En este sentido, el Ayuntamiento quiere ser "facilitador" de esa disposición del Gobierno andaluz de dar agua desalada como "la mejor de las opciones para abastecer a la ciudad", tal y como recogen los informes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en relación con la desaladora de Almería.