Sucesos Fallecen un bebé y su padre en un accidente de tráfico en Níjar sábado 11 de junio de 2022 , 23:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El siniestro se produjo al chocar una furgoneta y un turismo en la carretera AL-3106 Un bebé y su padre han fallecido este mediodía en un accidente de tráfico registrado en la carretera AL-3106 en el municipio de Níjar, en la provincia de Almería, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El accidente se produjo pasadas las dos de la tarde cuando una furgoneta y un turismo colisionaron en el kilómetro 12 de la carretera AL-3106, a tres kilómetros de Campohermoso. Según los alertantes que dieron la voz de alarma al Teléfono 112, había dos personas heridas muy graves que precisaban asistencia sanitaria. Desde el centro coordinador se activó rápidamente al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Guardia Civil, a Policía Local de Níjar y a Mantenimiento de la Vía. Una vez en el lugar, los operativos han confirmado el fallecimiento de un bebé y su padre en el mismo lugar del accidente. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios desplazados a la zona, no se pudo hacer nada por salvar sus vidas. Se ha activado el protocolo judicial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.