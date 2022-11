Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Faltan 18 matronas en la Atención Primaria del Distrito Sanitario Almería

martes 08 de noviembre de 2022 , 10:53h

CSIF apunta que, ante esta falta de profesionales, no se cubre ni el 30 por ciento de la cartera de servicios que tiene asignado el colectivo en el SAS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia un déficit de 18 matronas en la Atención Primaria del Distrito Sanitario Almería, según un estudio realizado recientemente en el que esta área cuenta con una ratio inferior a un 300 por ciento, frente a la comunidad autónoma catalana que tiene la mejor media de España. De hecho, las cifras indican que mientras en Cataluña hay una enfermera especialista de la obstetricia por cada 5.300 mujeres en los centros de salud y consultorios, en el Distrito Almería hay una por cada 22.600. Esto se traduce a que, actualmente hay 12 matronas atendiendo este nivel asistencial con más de 148.600 mujeres, y serían necesarias una treintena para equipararnos a estas cifras.

Los datos por comarcas son desalentadores a juicio del sindicato, dado que, por ejemplo, en tres Zonas Básicas del Distrito como son Río Nacimiento, Taberna y Sorbas, con una población de más de 6.000 mujeres, ni siquiera tienen la figura de una matrona de referencia. Es decir, no cuentan con este servicio asistencial los municipios de Tabernas, Sorbas, Abla, Fiñana, Abrucena, Las Tres Villas o Gérgal, entre otros. Igualmente preocupante es la situación del Bajo Andarax, donde una sola matrona atiende a las más de 15.000 mujeres de Huércal de Almería, Pechina y Viator.

CSIF denuncia, por otro lado, que a esta acuciante falta de personal hay que añadir la escasez de instalaciones adecuadas o, incluso, la inexistencia de consultas físicas donde poder realizar la atención asistencial, como ocurre en los casos de los centros de salud de la capital de Ciudad Jardín o de Plaza de Toros o, como en el Bajo Andarax, donde la matrona se ve obligada a utilizar, cuando así es posible, la consulta destinada para Urgencias.

Por último, CSIF denuncia que, ante esta falta de personal, de medios y de instalaciones, este colectivo profesional no puede cubrir ni el 30 por ciento de la cartera servicios que tiene asignados según el SAS. El sindicato va más allá y explica que son médicos y enfermeras no especialistas quienes, en muchas ocasiones, se ven obligados a cubrir parte de esta cartera de servicios que incluye consejo reproductivo, educación paternal y maternal, planificación familiar y contracepción, actividades preventivas en salud sexual y reproductiva y un largo etcétera, que no se lleva a cabo, ante las graves deficiencias en las que trabajan las matronas de la atención primaria del Distrito Almería.