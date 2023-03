Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería 8M DÍA DE LA MUJER Ampliar Feminismo dividido también en Almería jueves 09 de marzo de 2023 , 07:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La división del feminismo provocada por la reforma de la Ley del Sólo sí es sí, pero principalmente por la Ley Trans, también se ha reflejado en las calles de Almería este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. La división del propio Gobierno de coalición se reflejó en las calles, y si ahí vamos, Podemos le ganó el pulso al PSOE. Han sido dos las manifestaciones celebradas con este motivo, y según la Subdelegación del Gobierno, en la convocada por la Plataforma de Acción Feminista de Almería que salió de Puerta Purchena había alrededor de 1.000 personas, y en la otra unas 3.500. La primera en salir, la organizada por la Plataforma de Acción Feminista, y en ella estaba integrado el PSOE, e incluso quien actuó de portavoz de la misma, Aurelia Jiménez, es militante de esta organización. Se da la circunstacia de que hubo una movilización de última hora, puesto que no habría más de 300 personas a la hora prevista, pero luego comenzó a aumentar. Estos manifestantes, reclamaban la abolición de la prostitución, de los vientres de alquiler o que ser mujer "no es un sentimiento", por lo que estaban en contra de la Ley Trans del Gobierno central. La otra manifestación fue en el Anfiteatro de la Rambla y Podemos se encargó de protagonizarla, y al margen del dato oficial de participación, era visiblemente más numerosa. Frente a la primera, en la que las pancartas de los partidos políticos eran numerosas, en ésta otra además había banderas de distintas tendencias sexuales, como las LGTBI+ o Trans, y muchas de las pancartas eran improvisadas en cartones o cartulinas Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

