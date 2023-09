Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Feria inclusiva o exclusiva Duarte Antonio Rocha Más artículos de este autor Por miércoles 20 de septiembre de 2023 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la llegada de la feria de Adra todos los abderitanos y abderitanas y visitantes queremos disfrutar de un momento de música y fiesta, pero no es igual de fácil conseguirlo para todos. Lo suyo sería una feria realmente inclusiva para todos y todos los días. Las personas con alguna discapacidad se enfrentan a numerosos obstáculos para poder disfrutar de los diferentes escenarios en los que se desarrollan estas fiestas, tal y como hemos percibido con quejas en redes y el boca a boca. Cada año escribo reivindicando sobre la mala gestión que tienen Cultura y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Adra. Seguramente sea porque quien gestionan sean las asociaciones y no el ayuntamiento y no existan asociaciones de personas con discapacidad o algún concejal del equipo de Gobierno que tenga alguna discapacidad le importe mucho la discapacidad. Si el PSOE estuviera gobernando en Adra habría sido una feria del todo inclusiva, con un servicio móvil de préstamo gratuito de material adaptado para facilitar la movilidad y con asesoramiento sobre las actividades. Ese punto contaría con sillas de ruedas manuales, andadores y muletas/bastones. También apostamos por el mantenimiento de los aparcamientos para personas con movilidad reducida. Además hubiéramos fomentado que las casetas estuviesen adaptadas y con aseos adaptados y colocaríamos un aseo público en el exterior del recinto ferial para personas con movilidad reducida. En el caso de las personas sordas, el pregón inaugural de la Feria se debe adatar a la lengua de signos y, en el caso de las personas ciegas, como es mi caso, la programación de las fiestas se hubiese adaptado. Muy pocos días (cada vez menos, concretamente 2 este año) la música paró durante unas horas y las atracciones dejaban sus luces fijas para que niños y niñas con autismo pudieran disfrutar de la feria. Con el PSOE al frente todos los días un par de horas este colectivo hubiese podido disfrutar de la feria y no cuando se le antoje al equipo de gobierno de Manuel Cortes y para rematar seguidamente con una traca de cohetes con la quema de castillo de fuegos artificiales del día 8. Una vez más, queda claro que al equipo de gobierno del PP las personas con discapacidad no les importamos, que solo somos un número a la hora de votar cuando para el PSOE de Adra invertir en accesibilidad es invertir en todos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Duarte Antonio Rocha Secretario de Bienestar Social y capacidades diferentes del PSOE de Adra 6 artículos Todos los firmantes