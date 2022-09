Fernández-Pachecho recibe el no de la oposición a su mano tendida en medio ambiente

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado este miércoles ante el Parlamento andaluz las líneas estratégicas de actuación de su departamento, dirigidas a conservar el medio ambiente y la biodiversidad, hacer un uso racional de los recursos, prevenir el daño medioambiental, así como ser palanca de desarrollo y crecimiento económico y social.

Se lo pondrán difícil

Si algo define a Ramón Ferández-Pacheco como político -etapa de concejal y de alcalde la ciudad de Almería- es su interés constante por rechazar los enfrentamientos y buscar siempre los acuerdos, lo que teniendo casi mayoría absoluta como en el Ayuntamiento, o mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, podría considerarse más una pose que otra cosa, pero lo cierto es que su talante ha venido siendo ese, el de no confrontar e intentar acordar siempre que sea posible. Pero no, eso ya se lo han negado de entrada en el Parlamento de Andalucía los grupos de oposición en su primera comparacencia en comisión informativa. Cuando lanzó el órdago de que la política medioambiental no debía ser objeto de confrontación, la respuesta textual por parte de la izquierda fue que sí, que la habría por existir dos modelos claramente enfrentados. Desde Vox no usaron esas palabras pero se lo dieron a entender. En su etapa de consejero, Fernández-Pacheco lo tendrá fácil si opta por la imposición, pero si quiere diálogo y acuerdos como dijo, lo tendrá complicado entre quienes niegan el cambio clímatico por la acción del ser humano, y quienes ven en él un campo más de batalla política. Eso sí, logró quedarse en el centro del debate, entre quienes acusaban al PP de caer en manos de las empresas del IBEX35, y quienes le acusaban de dejarse guiar por los grupos ecologistas.