Alonso critica las energías renovables por ser inversión extranjera

jueves 13 de abril de 2023 , 20:07h

El Parlamento pide con apoyo de PP y Vox que la Junta promueva fuentes de energía que acerquen la soberanía energética

Este jueves, el Pleno del Parlamento ha acordado instar al Gobierno andaluz a promover todas las fuentes de energía que contribuyan a alcanzar la "soberanía energética" de España desde la región. El apoyo para esta iniciativa provino de PP-A y Vox. La planificación debe ser ordenada y responder al interés nacional, evitando intereses especulativos que puedan amenazar la sostenibilidad social, económica y medioambiental de comarcas enteras.

El Parlamento aprobó una proposición no de ley presentada por Vox, que consta de cinco puntos. La votación se realizó en dos bloques, uno de los cuales fue apoyado por el PP-A y aprobado, mientras que el otro fue rechazado.

El Parlamento ha aprobado una petición sobre la soberanía energética y ayudas al sector primario. El PP-A y Vox votaron a favor, mientras que el PSOE-A y Por Andalucía se opusieron. El Grupo Mixto-Adelante Andalucía se abstuvo. La petición insta a la Junta a proporcionar ayuda al sector primario para hacer viables las explotaciones que están en riesgo de cierre debido a la burocracia excesiva, la fiscalidad asfixiante y la competencia desleal de productos de terceros países que no cumplen los mismos controles fitosanitarios.

Vox ha defendido en solitario tres puntos de una iniciativa que incluía la creación de informes medioambientales y de uso del suelo para evaluar el impacto de los proyectos de energías renovables en el patrimonio natural, la compatibilidad con los usos del suelo y las actividades humanas tradicionales, así como su contribución social, económica y medioambiental a la localidad. Estos puntos fueron rechazados por el PP-A, el PSOE-A y Por Andalucía.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox, Rodrigo Alonso, ha defendido la iniciativa argumentando que se busca proteger los suelos productivos y el patrimonio natural. Según él, la instalación de macroparques eólicos y solares en Andalucía implica un cambio en el modelo productivo agrícola y tradicional que genera apego a la agricultura y arraigo a la España rural. Además, sostiene que este nuevo modelo no genera puestos de trabajo y está basado en la inversión extranjera.

Alonso ha expresado su preocupación por los grandes proyectos que se están llevando a cabo en Andalucía, con el apoyo del Gobierno de Juanma Moreno. Según él, estos proyectos están afectando a tierras productivas que son esenciales para el sector primario y para garantizar la soberanía alimentaria del país, así como para generar empleo y riqueza. Alonso ha criticado al gobierno andaluz por ceder ante las presiones e intereses de los inversores, en lugar de defender los intereses de los andaluces.

Alonso ha expresado su descontento por el uso de un "falso ecologismo" para trasladar las industrias y ceder la soberanía energética, y ahora se están impulsando grandes proyectos de energías renovables sin control. Según Alonso, esto perpetuará un modelo donde las multinacionales controlan el mercado de la energía, lo que podría generar una burbuja especulativa y no respetaría el patrimonio natural, los usos tradicionales del suelo ni al sector primario.

El portavoz adjunto de Vox ha acusado a aquellos que están financiando y acelerando proyectos que van en contra de la voluntad, tradición, economía y costumbres de los residentes de varias áreas en la región. Según él, estos mismos individuos han criminalizado al sector primario con impuestos y burocracia, lo que ha causado el cierre de muchas explotaciones.

El portavoz adjunto de Vox ha afirmado que es importante producir energía asequible, limpia y segura. Sin embargo, también ha señalado que las energías renovables no son suficientes para lograr esto, ya que no son estables y no hay una forma efectiva de almacenar la electricidad durante todo el día.

Alonso ha afirmado que las energías renovables son importantes para nuestra independencia energética y lo serán aún más en el futuro cercano. Sin embargo, su instalación debe estar sujeta a estrictos controles ambientales y asegurarse de que sean compatibles con los usos del suelo y las actividades humanas tradicionales. Además, su ubicación debe responder al interés nacional.

El político de Vox ha pedido que se desarrollen medidas y supervisión que consideren no solo la rentabilidad del proyecto, sino también su impacto social, económico y medioambiental en la zona donde se quiera instalar.