Festial presenta su primera edición que contará con skatepark propio

lunes 13 de septiembre de 2021 , 17:14h

Los artistas urbanos Ana Langeheldt e Isaac Malakkai abrirán Festial Urban Lei junto al rapero Mestizo y el conocido biólogo de Radio3, Raúl de Tapia





La movilización que ha desencadenado Festial Urban Lei en la capital ha quedado patente hoy en la presentación oficial de su esperada programación. Álex Segura, el huercalense conocido por su exultante forma de saltar obstáculos urbanos, y Niko Stook, quien ha creado un graffiti en directo, han asistido a este momento en el que se ha desvelado una programación que alcanza la veintena de actividades entre exhibiciones, talleres, conciertos, batallas de baile, desfiles y torneos deportivos.



El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha recordado que “durante la pandemia hemos sido una de las ciudades de España con una programación más amplia, siempre dentro de la cultura segura y siguiendo nuestro objetivo de ofrecer actividades para todos los gustos. FestialUrbanLei viene a dar cobijo a la cultura urbana que comparte y disfruta principalmente la Generación Z, aunque por su propia esencia de libertad no se circunscribe a una sola etiqueta. Compartiremos con esta veintena de propuestas los valores de unos jóvenes que quieren una sociedad más honesta, transparente, digital, diversa, sostenible y, por supuesto, llena de arte y creatividad”.



Del 23 al 26 de septiembre

“La programación, creada a fuego lento a base de contrastes y fusiones, arrancará el jueves 23 con una cita que reúne a la artista urbana Ana Langeheldt, Isaac Malakkai, al rapero almeriense Mestizo y al biólogo Raúl de Tapia, en una reflexión sobre la dimensión sonora y artística de las ciudades”, ha señalado Gemma Giménez, la directora artística de Aguacates con Tomate, equipo responsable junto a Crash Music, de esta iniciativa público-privada que cuenta con el impulso de Bogaris Retail, el Centro Comercial Torrecárdenas y el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Almería, Diputación, la Universidad de Almería, Cámara de Comercio y Asempal. Marcas como Cosentino junto a Mikasa, se suman al lanzamiento de este proyecto que consideran de vital importancia para el desarrollo cultural almeriense.



El primer día del festival llega cargado de actividad ya que esa misma tarde algunos de los skaters consagrados de la capital, como Christian Pujola, Manolo Robles o José Antonio Carreño, se citan con las generaciones más jóvenes. Será momento de estrenar el skate park que se está diseñando específicamente para el Festial y que se instalará en el Centro Comercial Torrecárdenas. Los amantes del videojuego tendrán su espacio con las propuestas de realidad aumentada y juegos retro de Arcade Bits.



Durante la semana, artistas urbanos de la talla de Ana Langeheldt, Isaac Malakkai, Niko Stook y Andi Rivas, intervendrán diferentes muros de la ciudad como la Plaza de Tomatito o el Anfiteatro de La Rambla. Reflexiones e ideas esbozadas en sus mentes, pasarán a formar parte de las calles de Almería del 23 al 26 de septiembre, fecha en la que Festial Urban Lei será una realidad en el centro de la ciudad, el Recinto Ferial y el Centro Comercial Torrecárdenas. “El centro comercial sigue apostando por todos los eventos socioculturales por y para la ciudad de Almería. Estamos muy convencidos de que todas estas actividades que se llevarán a cabo en este espacio, alcanzarán al público joven”, ha insistido Daniel Párraga, director del Centro Comercial Torrecárdenas.



El viernes la moda toma el protagonismo en una doble propuesta que inaugura la tarde con la pasarela inclusiva de Navarro Pasarela y la colaboración de ONCE y Asalsido. A continuación, el desfile Festial Urban Lei desplegará las últimas tendencias que marcan el ritmo de la ciudad, acompañadas de la música urbana de la almeriense Silver Poppy.



La Plaza Mónsul de este espacio acogerá en otro flanco la pista de baile del colectivo Breaking Almería en una batalla de break dance en la que Dj Caesar, el que fue dj de 7 notas, 7 colores, tomará los platos.





Talleres con Álex Segura y Rodrigo Gálvez

El sábado se despierta para seguir los pasos de una ruta dirigida por Niko Stook que recorrerá el centro de la capital hasta llegar al barrio del Puche. La acción pretende profundizar en las huellas del graffiti almeriense y permitirá a los asistentes intervenir un muro junto a la ayuda de Stook. La Asociación Ítaca también participará en esta actividad con algunos de sus jóvenes.



Los talleres del sábado por la mañana entre padres, madres e hijos, servirán para tender puentes entre las diferentes generaciones y conectarles a través del arte callejero con dos propuestas en las que aprenderán a utilizar el spray y hacer un mural colectivo empleando Dekton, el ultra compacto material de Cosentino. “Pensamos que es una forma muy interesante de interactuar con nuestro producto Dekton y queremos que llegue ese día para ver cómo se comporta como lienzo”, ha explicado Santiago Alfonso, Director de Comunicación y Reputación Corporativa de Cosentino.



Esa misma mañana del sábado y hasta primera hora de la tarde, Rodrigo Gálvez y su equipo de Ink Bro, referentes del tatuaje a nivel nacional, ofrecerán un taller y se reunirán con el público en una charla para acercar este arte a los interesados en el universo de la tinta sobre la piel. El sábado por la tarde será momento de saltar obstáculos en el parque de parkour que se instalará en el Centro Comercial Torrecárdenas junto a uno de sus grandes exponentes en la ciudad. Álex Segura, el joven que ha visto como recientemente bautizaban un parque de parkour con su nombre en el municipio de Huércal de Almería, se suma al festival para ofrecer un taller a los más jóvenes. “Me dio mucha alegría cuando me llamaron para esto, el festival va a salir increíble. Yo voy a ser el primero que se lo va a pasar genial”, aseguró entusiasmado el atleta de parkour.



Este día la caída del sol se podrá contemplar desde el Open Park, el skate park abierto a los amantes del monopatín y contextualizado mediante el videoarte de Santa Herejía. El atardecer será una oportunidad para conocer las posibilidades de un artefacto llamado ‘Strobomatón´ en la gran pantalla exterior del centro comercial.



El deporte protagoniza el domingo con dos disciplinas que necesitan la calle para sobrevivir. El Club de Baloncesto Almería celebrará un torneo 3 contra 3 con una exhibición de jugadores senior, y más tarde los integrantes de Sunbars Street Workout Almería congregarán al público para ofrecerles una exhibición en la que mostrarán las posibilidades del entrenamiento urbano en un espectáculo abierto al público que se servirá del Anfiteatro de la Rambla.



La información completa sobre estas actividades de carácter gratuito, se publica esta tarde en la página del festival y en ella podrán retirarse las invitaciones, así como realizar las inscripciones para los diferentes talleres. En la misma página podrá consultarse además el cartel musical que anuncia los conciertos de RVFV, C.R.O, Funzo and Baby Loud, Vera GRV y Rojuu en el Recinto Ferial de Almería. “Almería tiene esa tradición de innovación cultural permanente y este festival lo pone de manifiesto. Esperamos que estas formas de expresión se respeten, se asienten y formen parte de toda la cultura que produce Almería”, añadió Iván Zoido, Director Cultural del Centro Comercial Torrecárdenas.